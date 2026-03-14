Aérea vai pagar R$ 388 mi por cancelamentos de voos na pandemia após acordo judicial

A Qantas Airways, companhia aérea australiana, fez um acordo na Justiça e pagará 105 milhões de dólares australianos (ou R$ 388 milhões) por cancelamentos de voos durante a pandemia de Covid-19.

O pagamento será feito após uma ação coletiva feita por passageiros que tiveram voos cancelados entre 2020 e 2022. Eles acusam a empresa de não terem recebido reembolsos em dinheiro – em vez disso teriam sido recompensados com créditos de viagem (a serem utilizados futuramente). A expectativa, segundo os advogados do grupo, é que a empresa tivesse devolvido os valores em dinheiro assim que os voos foram cancelados.

Conforme informações do Globo, na visão da acusação, a companhia aérea distorceu informações sobre os direitos do consumidor na Austrália, o que pode ser considerada uma violação. Além disso, os advogados ressaltam que a Qatar obteve “vantagem financeira” ao manter os valores pagos pelos passageiros em sua posse por longo período durante a pandemia.

O que diz a Qantas? A empresa anunciou que concordou com os termos e pagará os valores, mas ressaltou que a decisão foi tomada sem “admissão de responsabilidade”. Isso quer dizer que a empresa aceitou pagar a compensação, mas não reconhece seu erro oficialmente.

A aérea já havia informado a investidores em relatório divulgado em fevereiro que iria despender de cerca de 55 milhões de dólares australianos para resolver esse processo. O valor final é quase o dobro do estimado pela Qantas.

Em sua defesa, a companhia afirma que em 2023 foi removida a validade dos créditos dos clientes, permitindo que eles solicitassem um reembolso em dinheiro.

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O acordo ainda vai ser aprovado na Justiça para que seja encerrado.