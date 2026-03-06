Aeroporto de Guarulhos é isolado após ameaça de bomba em ônibus

O Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi temporariamente isolado nesta sexta-feira (6), após uma ameaça de bomba envolvendo ônibus que circulam entre a capital paulista e o aeroporto.

Segundo a concessionária GRU Airport, administradora do terminal, a Polícia Federal foi acionada assim que a suspeita foi comunicada. Protocolos de segurança previstos para esse tipo de situação foram imediatamente ativados, mas as operações aéreas não foram afetadas.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia indicava a presença de um possível artefato explosivo em coletivos que fazem o trajeto entre o Terminal Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e o aeroporto. A suspeita envolvia três ônibus da linha 257 da EMTU.

Diante do alerta, equipes especializadas foram mobilizadas para a ocorrência. O Grupo Especial de Reação (GER), da Polícia Civil, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar, realizaram a vistoria completa nos veículos.

Após a inspeção, nenhum artefato foi encontrado. Com isso, a área que havia sido isolada foi liberada e voltou a funcionar normalmente.

A GRU Airport afirmou que “foi notificada sobre uma possível ameaça à segurança e reforçou que todos os protocolos predefinidos para situações desse tipo foram adotados pelas autoridades”.

Falso alerta recente no aeroporto

Um episódio semelhante ocorreu no dia 18 de fevereiro, quando um falso alerta de bomba mobilizou equipes policiais dentro do aeroporto, considerado o maior do país.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h após uma denúncia indicar a presença de um possível artefato explosivo no Terminal 2. Um homem havia telefonado para uma funcionária do aeroporto afirmando que haveria uma bomba em um voo da companhia Air Europa.

A chamada foi encerrada logo em seguida, o que levou à ativação imediata dos protocolos de segurança. Equipes do GATE e do policiamento de área foram enviadas ao local para realizar buscas.

Durante as diligências, os agentes conseguiram identificar o autor da ligação. Em depoimento, ele confessou que a denúncia se tratava de uma “brincadeira”. O homem foi encaminhado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal, responsável pela investigação.

Mesmo com a mobilização das equipes de segurança, a concessionária informou que as operações no aeroporto seguiram normalmente, sem impacto nos voos.

