Afundamento na pista provoca queda de motociclista em Rio Branco

Uma motociclista ainda não identificada ficou ferida após sofrer uma queda no final da tarde desta segunda-feira (23), na Rua Pernambuco, no bairro Bosque, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, a mulher trafegava em uma motocicleta modelo Biz, de cor preta, quando acabou passando por um trecho da via que apresentava afundamento. Sem perceber o desnível na pista, ela perdeu o controle do veículo e caiu, sendo arremessada a alguns metros de distância.
Com o impacto, a vítima sofreu diversas escoriações pelo corpo, mas, de acordo com as primeiras informações, não apresentava fraturas aparentes.
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Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros socorros. Após os procedimentos iniciais e imobilização da paciente, foi acionada uma unidade de suporte básico, responsável por encaminhá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O estado de saúde da motociclista foi considerado estável.
A motocicleta ficou caída na via após o acidente, sendo retirada por trabalhadores da região, que guardaram o veículo e posteriormente o entregaram aos familiares da vítima.
O caso não foi registrado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans).