23/03/2026
ContilPop
Orochi se envolve em briga e espanca influenciador em boate do Rio de Janeiro
Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos e deixa fortuna bilionária
Enquete BBB 26 aponta disputa acirrada entre Jonas e Juliano Floss no paredão
DJ Horsegiirl usa máscara no Lollapalooza e reacende debate sobre a cultura therian
Humorista Tiago Santineli levado à delegacia após confusão com grupo religioso
Comparação entre Maisa Silva na infância e Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
João Guilherme fala sobre privacidade das sobrinhas Maria Alice e Maria Flor
Humorista Marquito passa por segunda cirurgia na coluna cervical
Cristiano Ronaldo faz tratamento na Espanha para tratar lesão e jogar a Copa
João Gordo reclama de ‘mó preju’ após ser detido com maconha

Afundamento na pista provoca queda de motociclista em Rio Branco

Mulher trafegava de moto quando passou por trecho com afundamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Afundamento na pista provoca queda de motociclista
Afundamento na pista provoca queda de motociclista/Foto: Reprodução

Uma motociclista ainda não identificada ficou ferida após sofrer uma queda no final da tarde desta segunda-feira (23), na Rua Pernambuco, no bairro Bosque, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Segundo testemunhas, a mulher trafegava em uma motocicleta modelo Biz, de cor preta, quando acabou passando por um trecho da via que apresentava afundamento. Sem perceber o desnível na pista, ela perdeu o controle do veículo e caiu, sendo arremessada a alguns metros de distância.

Com o impacto, a vítima sofreu diversas escoriações pelo corpo, mas, de acordo com as primeiras informações, não apresentava fraturas aparentes.

LEIA TAMBÉM:

 Acre aposta em exportações e leva empresas locais ao mercado global

Kamai diz que impasse com o PSB está resolvido e confirma pré-candidatura de Thor

Bocalom confirma nomeação de Clendes Vilas Boas para articulação política

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros socorros. Após os procedimentos iniciais e imobilização da paciente, foi acionada uma unidade de suporte básico, responsável por encaminhá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O estado de saúde da motociclista foi considerado estável.

A motocicleta ficou caída na via após o acidente, sendo retirada por trabalhadores da região, que guardaram o veículo e posteriormente o entregaram aos familiares da vítima.

O caso não foi registrado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.