18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot detalha flagrante com chefe em show do Coldplay e revela que ex estava no estádio
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Agente de Neymar confia em convocação para a Copa: “Ancelotti não cometerá erro”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Agente de Neymar confia em convocação para a Copa: "Ancelotti não cometerá erro"

O atacante ficou de fora da última lista do treinador da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram
Guilherme Giagio

Neymar na seleção brasileira (Reprodução (Instagram))

        O empresário Pini Zahavi, que cuida da carreira de Neymar Jr., se pronunciou sobre a ausência do atacante na última convocação da Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (16/3). Apesar do camisa 10 do Santos ainda não ter sido chamado por Carlo Ancelotti, que assumiu o cargo em maio de 2025, o empresário crê que o jogador estará na lista final para a Copa do Mundo.

        Em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano, o gestor destacou o respeito pelo técnico italiano, mas ressaltou a importância do atleta para o grupo brasileiro. De acordo com ele, Neymar está se esforçando para voltar à equipe: “Tenho grande respeito pelo Carlo Ancelotti, e também sei o quanto o Neymar está trabalhando duro para ajudar o Brasil na Copa do Mundo”.

        Veja as fotos

        Rafael Ribeiro/CBF
        Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados nesta segunda-feira (16/3).
        Foto: Rafael Ribeiro/CBF
        "Neymar está entre os jogadores que podem ir à Copa do Mundo", diz Carlo Ancelotti
        FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
        14.11.2025 – Treino Emirates Stadium

        Leia Também

        “Acredito que o Ancelotti não vai cometer o erro de desistir do coração do Brasil, que é o Neymar Jr.”, afirmou Zahavi, israelense que gerencia a carreira do atacante desde 2017, quando ele trocou o Barcelona (ESP) pelo PSG (FRA).

        Neymar ficou de fora da última convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, a última antes da Copa do Mundo. O italiano anuncia a lista final para o Mundial em 18 de maio, o que significa que o camisa 10 terá cerca de dois meses para convencê-lo. O atleta não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023.

        Segundo o treinador, a avaliação não diz respeito à qualidade técnica do atleta, que segue sendo reconhecida como elevada. “O Neymar, com bola, está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão técnica, para mim, não está 100% de suas possibilidades. Então, ele tem que trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Esta é a minha opinião e da comissão que vê o jogo dele; e que vai ver o jogo dele nos próximos dias e nos próximos meses”, declarou Ancelotti em coletiva de imprensa.

        Fique por dentro!

        Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

        Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

        Tags:Brasil, Neymar, Seleção Brasileira
        Whatsapp
        telegram
        facebook
        twitter

        Fonte: Portal Leo Dias

        Últimas Notícias

        PUBLICIDADE
        © 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

        Bloqueador de anuncios detectado

        Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.