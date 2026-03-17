Agente de Neymar confia em convocação para a Copa: “Ancelotti não cometerá erro”
O atacante ficou de fora da última lista do treinador da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo
O empresário Pini Zahavi, que cuida da carreira de Neymar Jr., se pronunciou sobre a ausência do atacante na última convocação da Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (16/3). Apesar do camisa 10 do Santos ainda não ter sido chamado por Carlo Ancelotti, que assumiu o cargo em maio de 2025, o empresário crê que o jogador estará na lista final para a Copa do Mundo.
Em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano, o gestor destacou o respeito pelo técnico italiano, mas ressaltou a importância do atleta para o grupo brasileiro. De acordo com ele, Neymar está se esforçando para voltar à equipe: “Tenho grande respeito pelo Carlo Ancelotti, e também sei o quanto o Neymar está trabalhando duro para ajudar o Brasil na Copa do Mundo”.
“Acredito que o Ancelotti não vai cometer o erro de desistir do coração do Brasil, que é o Neymar Jr.”, afirmou Zahavi, israelense que gerencia a carreira do atacante desde 2017, quando ele trocou o Barcelona (ESP) pelo PSG (FRA).
Neymar ficou de fora da última convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, a última antes da Copa do Mundo. O italiano anuncia a lista final para o Mundial em 18 de maio, o que significa que o camisa 10 terá cerca de dois meses para convencê-lo. O atleta não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023.
Segundo o treinador, a avaliação não diz respeito à qualidade técnica do atleta, que segue sendo reconhecida como elevada. “O Neymar, com bola, está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão técnica, para mim, não está 100% de suas possibilidades. Então, ele tem que trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Esta é a minha opinião e da comissão que vê o jogo dele; e que vai ver o jogo dele nos próximos dias e nos próximos meses”, declarou Ancelotti em coletiva de imprensa.
