Agressão entre alunos dentro de escola mobiliza autoridades no interior do Acre

Um episódio de violência envolvendo dois estudantes chamou a atenção da comunidade escolar em Manoel Urbano. O caso aconteceu na última sexta-feira (20), dentro da Escola Nazira Anute de Lima, e está sendo investigado pelas autoridades. Segundo informações apuradas, o desentendimento entre os alunos teria começado por causa de uma peça do uniforme escolar. A situação se intensificou fora da sala de aula, com troca de mensagens em um grupo de WhatsApp, onde teriam ocorrido ameaças.

Ainda conforme os relatos, a discussão evoluiu para agressão física durante o intervalo. O estudante apontado como suspeito teria atacado a colega dentro da unidade de ensino. Ambos são menores de idade.A Polícia Militar do Acre foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. Os responsáveis pelos estudantes foram chamados, e o caso foi posteriormente encaminhado à Polícia Civil do Acre, que já iniciou os procedimentos de investigação.

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A situação gerou repercussão entre pais e moradores, principalmente após a circulação de informações nas redes sociais. Houve ainda questionamentos sobre a atuação da escola, com rumores de possível favorecimento ao agressor, o que foi negado pela direção.

Em nota, a instituição informou que adotou as providências necessárias no momento do ocorrido, incluindo o acionamento da polícia, e reafirmou o compromisso com a segurança dos alunos. A escola também alertou que parte das informações divulgadas em grupos virtuais não corresponde aos fatos. O caso segue sob apuração, e novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço das investigações.