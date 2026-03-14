14/03/2026
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Agroboi lança campanha provocativa e agita disputa no mercado de materiais de construção

Vídeo publicado nas redes sociais faz referência a slogans de concorrentes e aposta em tom irônico

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Foto: Reprodução

A Agroboi Material de Construção publicou um vídeo nas redes sociais que, de forma irônica, faz referência a slogans e campanhas conhecidas de empresas concorrentes da região.

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No vídeo, a protagonista relembra sua participação em uma campanha viral de fast food sobre concorrência e faz um paralelo com o setor da construção civil.

“Vocês lembram de mim, né? Eu participei de uma campanha de uma rede de fast food falando sobre concorrência… e sabe de uma coisa? Aqui na Agroboi a gente pensa igual. A gente incentiva a concorrência”, diz no início da gravação.

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Ao longo do vídeo, frases conhecidas do mercado local são citadas de forma indireta, em um tom provocativo que rapidamente chamou atenção nas redes.

A resposta da Agroboi vem logo em seguida: foco em qualidade e experiência.

“Mas aqui na Agroboi a gente prefere fazer outra coisa: entregar qualidade de verdade. Então concorrência… pode vir. Porque quando o cliente compara, ele sabe onde encontrar a 01”, conclui o vídeo.

Segundo o gestor de marketing da empresa, Yago Ruan, a ideia do vídeo surgiu após ele ver um spoiler que estava circulando no mercado.

Em tom provocativo, ele ainda mandou um recado direto ao mercado:

“E claro… fica aqui um abraço para todos os concorrentes e para as equipes de marketing. A gente se vê nas próximas campanhas.”

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