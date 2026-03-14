14/03/2026
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Alan Rick faz oração por Jair Bolsonaro durante ato de filiação partidária no interior do Acre

Parlamentar participou de evento do Republicanos e publicou vídeo nas redes sociais com mensagem religiosa

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Alan Rick faz oração por Bolsonaro em evento político
Alan Rick faz oração por Bolsonaro em evento político/ Foto: Reprodução

Alan Rick participou de um ato de filiação do Republicanos neste fim de semana em Acrelândia  e fez uma oração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o evento.

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O parlamentar, que é pré-candidato ao governo do Acre, compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que realiza a oração. Na publicação, Alan Rick pediu pela recuperação de Bolsonaro.

Na legenda do vídeo, o senador escreveu uma mensagem de fé e esperança.

“Cremos em um Deus que cura, que restaura e que realiza milagres. Pedimos que o Senhor visite sua vida, fortaleça sua família e traga plena recuperação”, afirmou.

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Na mesma mensagem, o parlamentar também declarou que a oração se estendia a outras pessoas que enfrentam problemas de saúde.

“Também oramos por todos os enfermos do Acre e do Brasil, por cada família que hoje clama por um milagre. Seguimos confiando”, completou.

O ato de filiação reuniu apoiadores e lideranças políticas ligadas ao Republicanos e marcou movimentações partidárias voltadas às articulações para as próximas eleições.

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