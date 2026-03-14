Alan Rick faz oração por Jair Bolsonaro durante ato de filiação partidária no interior do Acre

Alan Rick participou de um ato de filiação do Republicanos neste fim de semana em Acrelândia e fez uma oração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o evento.

O parlamentar, que é pré-candidato ao governo do Acre, compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que realiza a oração. Na publicação, Alan Rick pediu pela recuperação de Bolsonaro.

Na legenda do vídeo, o senador escreveu uma mensagem de fé e esperança.

“Cremos em um Deus que cura, que restaura e que realiza milagres. Pedimos que o Senhor visite sua vida, fortaleça sua família e traga plena recuperação”, afirmou.

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Na mesma mensagem, o parlamentar também declarou que a oração se estendia a outras pessoas que enfrentam problemas de saúde.

“Também oramos por todos os enfermos do Acre e do Brasil, por cada família que hoje clama por um milagre. Seguimos confiando”, completou.

O ato de filiação reuniu apoiadores e lideranças políticas ligadas ao Republicanos e marcou movimentações partidárias voltadas às articulações para as próximas eleições.