Alan Rick projeta eleger até três deputados federais pelo Republicanos

O senador e pré-candidato ao Governo, Alan Rick, detalhou, em entrevista ao Em Cena, nesta segunda-feira (30), a estratégia para as eleições proporcionais de 2026. O parlamentar destacou a força da chapa do Republicanos e revelou a expectativa de conquista de cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ao ser questionado sobre quantos deputados federais o grupo pretende eleger, Alan Rick brincou inicialmente, mas logo apresentou números realistas: “Ah, eu espero que a gente faça os oito! [risos]. Mas, falando com muita tranquilidade, a gente trabalha para eleger de dois a três. De dois a três deputados federais, com muita tranquilidade e pé no chão”.

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O senador reforçou que a meta é baseada na competitividade dos nomes escolhidos: “Elegendo candidatos muito competitivos e pessoas que amam o Acre e têm na sua motivação ajudar o estado”.

Alan Rick destacou que o trabalho de montagem das chapas é minucioso para enfrentar as dificuldades do pleito: “Nós temos hoje uma chapa muito forte para deputado federal no Republicanos. É uma chapa que está bem construída”.