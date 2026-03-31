31/03/2026
ContilPop
Perícia busca digitais e provas na casa de Poze após roubo milionário
Guta Stresser critica ataques sobre envelhecimento e defende sua aparência atual
DNA de gêmeos idênticos impede identificação do pai biológico de um bebê
Bandidos filmaram agressões e roubo na casa de Poze do Rodo
Após comentários sobre seu filho Shantal decide processar influenciadora
Veja a lista de pertences roubados de MC Poze em assalto no Rio
Doméstica viraliza ao listar tarefas que não fazem parte de sua função
Criminosos levam 2 milhões em joias após fazerem MC Poze de refém
Americano quebra recorde ao comer em 28 locais Michelin num dia
Cantor Gusttavo Lima aparece sem aliança e responde fã sobre seu casamento

Alan Rick projeta eleger até três deputados federais pelo Republicanos

O senador reforçou que a meta é baseada na competitividade dos nomes escolhidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Alan Rick cumpre agenda de filiações do Republicanos em Feijó e Tarauacá
O senador reforçou que a meta é baseada na competitividade dos nomes escolhidos | Foto: Reprodução

O senador e pré-candidato ao Governo, Alan Rick, detalhou, em entrevista ao Em Cena, nesta segunda-feira (30), a estratégia para as eleições proporcionais de 2026. O parlamentar destacou a força da chapa do Republicanos e revelou a expectativa de conquista de cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ao ser questionado sobre quantos deputados federais o grupo pretende eleger, Alan Rick brincou inicialmente, mas logo apresentou números realistas: “Ah, eu espero que a gente faça os oito! [risos]. Mas, falando com muita tranquilidade, a gente trabalha para eleger de dois a três. De dois a três deputados federais, com muita tranquilidade e pé no chão”.

LEIA TAMBÉM: “Vejo as pesquisas com humildade porque não há campanha ganha”, diz Alan

O senador reforçou que a meta é baseada na competitividade dos nomes escolhidos: “Elegendo candidatos muito competitivos e pessoas que amam o Acre e têm na sua motivação ajudar o estado”.

Alan Rick destacou que o trabalho de montagem das chapas é minucioso para enfrentar as dificuldades do pleito: “Nós temos hoje uma chapa muito forte para deputado federal no Republicanos. É uma chapa que está bem construída”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.