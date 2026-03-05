07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Alberto Cowboy ameaça apertar o botão e desistir do “BBB26”: “Eu não vou ganhar”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alberto-cowboy-ameaca-apertar-o-botao-e-desistir-do-“bbb26”:-“eu-nao-vou-ganhar”

Com a pressão do jogo e os constantes atritos, Alberto Cowboy abriu o coração e se emocionou com a aliada Jordana Morais na tarde desta quinta-feira (5/3). O veterano confessou que está disposto a apertar o botão de desistência e deixar o “BBB26”, já que sente que está perdendo tempo no reality e teme ser eliminado quando for indicado ao Paredão. Segundo ele, continuar no jogo pode prejudicá-lo ainda mais e comprometer a chance de levar os R$ 5 milhões. O participante revelou que vem refletindo há dias sobre abandonar a atração da TV Globo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Eu não vou ganhar, e hoje eu acho que não chego no top 10. Eu não chego nesse top 10. Porque a gente é muito mais… Eu e o Jonas somos muito mais mira do que você, pela nossa força. A gente vai ser os primeiros a ser votados, e quando formos para o Paredão, vai acontecer: a gente vai sair, e está tudo bem. É o jogo, o jogo é esse. Não existe motivo para permanecer, entendeu? Ficar aqui perdendo tempo, correndo risco de me prejudicar sem a certeza de que vou ganhar nada não adianta, entendeu? Não faz muito sentido”, disparou Alberto.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/TV Globo
Alberto CowboyFoto: Reprodução/TV Globo
Foto: Globo/Fábio Rocha
Alberto CowboyFoto: Globo/Fábio Rocha
Foto: Reprodução/TV Globo
Alberto CowboyFoto: Reprodução/TV Globo
Foto: Globo/Fábio Rocha
Alberto CowboyFoto: Globo/Fábio Rocha

Leia Também

Caio Castro será um dos comentaristas do programa ‘Grid da Globo’ na cobertura da Fórmula 1 em 2026
Flávio Ricco

Caio Castro será um dos comentaristas do programa ‘Grid da Globo’ na cobertura da Fórmula 1 em 2026

2Z, banda sul-coreana, agita SP com show gratuito e promete surpresas; confira entrevista
Cultura

2Z, banda sul-coreana, agita SP com show gratuito e promete surpresas; confira entrevista

Carlinhos Maia responde se já viu Lucas Lobato nu e entrega se dormiram na mesma cama
Famosos

Carlinhos Maia responde se já viu Lucas Lobato nu e entrega se dormiram na mesma cama

Prestes a se mudar, Zé Felipe continuará sendo vizinho de Virginia e planeja adotar caramelo
Famosos

Prestes a se mudar, Zé Felipe continuará sendo vizinho de Virginia e planeja adotar caramelo

“Estou segurando e já faz mais de 10 dias. Desde quando a Max saiu, eu falei: ‘Pô, não é possível, cara!’. Eu peço força, peço sabedoria, mas eu que me meti nisso aqui. Vim por minha vontade e posso sair por minha vontade. E não é vergonha, não, entendeu? Não é! É opção minha. Eu não quero adoecer. As meninas estão falando que pode ser Prova de Resistência hoje. Eu não vou ter força, velho, não vou ter força. Não estou nem me alimentando, não estou dormindo… que energia eu tenho? Que garra vou ter pra ir? Os caras lá estão todos com a energia renovada”, completou o rival de Ana Paula Renault.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.