Alberto Cowboy ameaça apertar o botão e desistir do “BBB26”: “Eu não vou ganhar”

Com a pressão do jogo e os constantes atritos, Alberto Cowboy abriu o coração e se emocionou com a aliada Jordana Morais na tarde desta quinta-feira (5/3). O veterano confessou que está disposto a apertar o botão de desistência e deixar o “BBB26”, já que sente que está perdendo tempo no reality e teme ser eliminado quando for indicado ao Paredão. Segundo ele, continuar no jogo pode prejudicá-lo ainda mais e comprometer a chance de levar os R$ 5 milhões. O participante revelou que vem refletindo há dias sobre abandonar a atração da TV Globo.

“Eu não vou ganhar, e hoje eu acho que não chego no top 10. Eu não chego nesse top 10. Porque a gente é muito mais… Eu e o Jonas somos muito mais mira do que você, pela nossa força. A gente vai ser os primeiros a ser votados, e quando formos para o Paredão, vai acontecer: a gente vai sair, e está tudo bem. É o jogo, o jogo é esse. Não existe motivo para permanecer, entendeu? Ficar aqui perdendo tempo, correndo risco de me prejudicar sem a certeza de que vou ganhar nada não adianta, entendeu? Não faz muito sentido”, disparou Alberto.

“Estou segurando e já faz mais de 10 dias. Desde quando a Max saiu, eu falei: ‘Pô, não é possível, cara!’. Eu peço força, peço sabedoria, mas eu que me meti nisso aqui. Vim por minha vontade e posso sair por minha vontade. E não é vergonha, não, entendeu? Não é! É opção minha. Eu não quero adoecer. As meninas estão falando que pode ser Prova de Resistência hoje. Eu não vou ter força, velho, não vou ter força. Não estou nem me alimentando, não estou dormindo… que energia eu tenho? Que garra vou ter pra ir? Os caras lá estão todos com a energia renovada”, completou o rival de Ana Paula Renault.