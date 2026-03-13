Alberto Cowboy vence nona Prova do Líder no Big Brother Brasil 26 e assume liderança

A nona Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, realizada na noite desta quinta-feira (12), consagrou Alberto Cowboy como o novo líder da semana. Esta é a terceira vez que o participante assume o posto na atual temporada do reality.

A disputa foi realizada em formato de trios. Na primeira etapa da prova, Cowboy competiu ao lado de Jonas Sulzbach e Jordana. Os participantes foram divididos em três salas, cada uma com sete celulares.

A dinâmica consistia em identificar o aparelho correto em cada sala. Apenas um celular somava pontos positivos e precisava ser colocado em um totem para garantir 50 pontos à equipe. Os demais aparelhos geravam pontuação negativa, que era descontada do total do grupo.

Ao final das rodadas, o trio formado por Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana conquistou a maior pontuação, com 221 pontos, e avançou para a etapa decisiva da prova.

Entre os demais grupos, o trio composto por Samira, Chaiany e Gabriela somou 219 pontos. Já a equipe formada por Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena alcançou 204 pontos. O grupo com Leandro, Breno e Solange Couto terminou com 185 pontos.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Na fase final, os três participantes classificados precisaram escolher entre seis celulares. Dois deles continham a mensagem “Mandou bem”, que dava ao jogador o direito de eliminar um adversário da disputa.

Na primeira rodada, nenhum dos participantes encontrou o celular premiado. Já na segunda tentativa, Jordana localizou um dos aparelhos corretos e decidiu eliminar Jonas Sulzbach. Em seguida, Alberto Cowboy encontrou o segundo celular premiado e garantiu a liderança da semana.

Veja o vídeo: