19/03/2026
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Alberto Cowboy vence Prova do Líder pela 4ª vez no BBB 26

Disputa envolveu fases com sentidos e decisão ao vivo

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Alberto Cowboy vence Prova do Líder pela 4ª vez
Alberto Cowboy vence Prova do Líder pela 4ª vez/Foto: Reprodução

Alberto Cowboy voltou a se destacar no BBB 26 e conquistou, pela quarta vez, a liderança da semana após vencer a Prova do Líder realizada nesta quinta-feira (19). O resultado consolida o participante como um dos principais nomes da temporada e o coloca entre os maiores vencedores da dinâmica no reality.

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A prova foi dividida em etapas ao longo do dia e exigiu habilidade, atenção e agilidade dos participantes. Na fase classificatória, os brothers enfrentaram desafios envolvendo os sentidos, como olfato, paladar e tato, em dinâmicas que exigiam identificar alimentos e tomar decisões rápidas.

Na etapa final, disputada ao vivo, Alberto Cowboy enfrentou Jordana e Milena. Os três precisaram encontrar bolsas específicas com cards escondidos, e quem completasse o objetivo primeiro garantiria a liderança da semana.

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Durante a prova, os finalistas ainda receberam uma surpresa da produção, com o envio de alimentos por drone, o que chamou atenção dentro e fora da casa.

Com a vitória, Cowboy amplia sua trajetória no jogo e se aproxima de marcas históricas do programa. Antes disso, ele já acumulava três lideranças e agora passa a integrar o grupo de participantes com maior número de vitórias na mesma edição, reforçando seu protagonismo na disputa pelo prêmio final.

A nova liderança deve impactar diretamente os rumos do jogo, especialmente na formação do próximo paredão, aumentando a expectativa do público para os próximos dias dentro da casa.

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