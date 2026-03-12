Aleac celebra 35 anos do Sebrae em sessão solene proposta por Luiz Tchê

A Assembleia Legislativa do Acre, realizou nesta quinta-feira, 12, uma sessão solene em comemoração aos 35 anos de fundação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (SEBRAE/AC). A solenidade, foi proposta por um requerimento do deputado estadual Luis Tchê, em conjunto com o deputado Eduardo Ribeiro, visando homenagear os anos de trabalho realizados pelo Sebrae.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar, Luis Tchê, agradeceu o compromisso e apoio que a instituição possui com o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Segundo ele, o Sebrae é responsável por transformar as boas ideias da população em empreendimentos de sucesso, e impactou diretamente mais de 42 mil micro e pequenos empreendedores no estado.

“Hoje não é apenas uma data no calendário. Celebramos 35 anos de um trabalho que transforma realidades e leva prosperidade a cada canto do nosso Acre. O SEBRAE tem uma marca que supera em 75% a média nacional, e isso é reflexo de um compromisso com a nossa gente”, afirmou o deputado.

O deputado, que também exerceu a função de gestor à frente da Secretaria de Agricultura, relembrou também as parcerias firmadas com o SEBRAE em diversas cadeias produtivas, em especial a do café, que teve o seu mercado ampliado. A união entre SEBRAE e SEAGRI, permitiu que produtores acreanos tivessem a oportunidade de participar da Feira Internacional do Café em Minas Gerais.

“Através do Sebrae nós conseguimos participar da feira internacional do Café em Minas Gerais, e isso só fortalece a nossa cadeia de produção. Agradeço a todos vocês que me deram essa oportunidade.”

A sessão solene representou um momento de reconhecimento. Luis Tchê finalizou agradecendo toda a rede que constrói o ecossistema do Sebrae, que segundo ele, são esses colaboradores, consultores e empreendedores que contribuem, diariamente, para a construção econômica do estado.

“Desejo de coração que todos os colaboradores continuem sendo referência e continuem realizando sonhos para construirmos cada vez mais um Acre mais próspero.” finalizou Tchê.

Assessoria