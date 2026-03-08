Além de Ana Paula emocionada com os Mamonas, relembre momentos icônicos do “Cine BBB”

09/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
O “Big Brother Brasil” é, acima de tudo, um jogo de convivência e de boa administração dos embates com o público. Em meio a tantas tretas, o programa propicia alguns momentos de escape para os participantes, como o “Cine BBB”. O quadro, que reúne alguns brothers em uma sala para assistir a um filme ou série, coleciona momentos icônicos na história do reality, como o desta semana, em que Ana Paula Renault se emocionou com o documentário dos Mamonas Assassinas. Relembre outros episódios marcantes.

Confira:

Ana Paula Renault se emociona com o documentário dos Mamonas Assassinas

Ao lado de Breno e Chaiany, Ana Paula Renault emocionou o Brasil ao chorar com o documentário dos Mamonas Assassinas, próximo do dia do aniversário de 30 anos da morte trágica da banda.

Caio Afiune se revolta com situação de Britney Spears

Lembrado no “BBB21” por sua amizade com o sertanejo Rodolffo, Caio Afiune também marcou seu nome na história ao reagir ao documentário “Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela”. O filme, que retrata a tutela que a estrela pop passou sob a mão do pai durante anos e o movimento Free Britney, fez com que o goiano se revoltasse com a situação da artista e fizesse um longo monólogo em sua defesa, o que, claro, viralizou nas redes.

Documentário de Marielle emociona sisters no “BBB20”

Thelma reuniu Manu, Gabi e Rafa para assistir a “Marielle – O Documentário”, a primeira produção do núcleo de jornalismo da Globo feita para o Globoplay. Durante a exibição, as sisters se emocionaram bastante.

Marcelo Dourado detona o filme “2012”

“Essa m*rda consegue ser pior do que ‘Independence Day’!”. Foi com essa frase que Marcelo Dourado, campeão do “BBB10”, entrou para a história. Durante o antigo “Cinema do Líder”, o lutador se revoltou com a qualidade duvidosa do filme de catástrofe “2012”.

Cineloba

Fernanda Bande foi uma participante marcante no “BBB24” por conta de suas inúmeras referências a filmes, como a citação a “127 Horas” durante o Sincerão. No “Cine BBB”, sua participação foi mais comedida. Ao lado de suas amigas Pitel, Alane e Leidy, assistiu ao suspense “Alerta de Emergência” e brilhou com comentários pontuais.

