Além de Jordana: relembre os brothers que já pularam nus (ou quase) na piscina do “BBB”

Escrito por Portal Leo Dias
alem-de-jordana:-relembre-os-brothers-que-ja-pularam-nus-(ou-quase)-na-piscina-do-“bbb”

Sem saber que havia sido salva por um paredão falso, Jordana cumpriu a promessa e dispensou o sutiã ao pular na piscina do “Big Brother Brasil 26”. Mas ela não foi a única a se empolgar: alguns brothers foram além e mergulharam completamente nus. O portal LeoDias relembra alguns dos peladões da história da casa mais vigiada do Brasil.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Clara e Vanessa do “BBB14”

Se engana quem pensa que pular na piscina nu é coisa de edição “nutella”. Em 2014, muito antes da era camarote, Clara e Vanessa já davam o tom da ousadia. Após Vanessa eliminar Junior e voltar da berlinda, as duas comemoraram juntas com muita ousadia e pularam nuas na piscina e cobriram os seios com as mãos, em uma cena que também marcou a temporada.

Fiuk e Gil do Vigor do “BBB21”

Dupla improvável, Fiuk e Gil do Vigor também entraram para a lista dos que pularam nus na piscina da casa mais vigiada do Brasil. O mergulho celebrou a permanência deles no jogo e a eliminação de Viih Tube. E não parou por aí: em clima de euforia, os dois ainda trocaram um selinho para comemorar, marcando um dos momentos mais comentados da edição.

Jessilane, Natália e Linn da Quebrada do “BBB22”

Virou quase tradição: pular na piscina sem roupa passou a simbolizar comemoração após escapar do paredão. Foi o que aconteceu com Jessilane e Natalia no “Big Brother Brasil 22”. Depois de voltarem da berlinda, as duas se juntaram a Linn da Quebrada e celebraram de topless se jogando na água em um dos momentos mais alegres da edição.

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus do “BBB24”

Depois que Matteus e Davi retornaram do paredão, o grupo decidiu cumprir a promessa e comemorou em grande estilo: pularam nus na piscina. Ao lado de Alane, Beatriz e Isabelle, eles se jogaram na água. Enquanto os homens ficaram completamente pelados, as meninas optaram pelo topless e cobriram os seios com as mãos.

