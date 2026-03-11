11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Alerj aprova projeto para dar nome de Silvio Santos à estação onde ele começou carreira no Rio

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alerj-aprova-projeto-para-dar-nome-de-silvio-santos-a-estacao-onde-ele-comecou-carreira-no-rio

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única na última quinta-feira (5/3), o Projeto de Lei 4.019/24 que propõe rebatizar a estação das barcas da Praça XV de Novembro, no Centro do Rio, como Estação Praça XV de Novembro – Silvio Santos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Com a aprovação dos deputados estaduais, a proposta, de autoria do parlamentar Rosenverg Reis, segue para análise do governador do estado, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a medida.

A homenagem faz referência ao início da trajetória de Silvio Santos, que antes de se tornar um dos maiores comunicadores do Brasil, trabalhou nas barcas que fazem a travessia Rio–Niterói, onde instalou alto-falantes para animar os passageiros com músicas e anúncios. Segundo informações, o local teria sido seu primeiro “palco” diante do público.

Veja as fotos

Reprodução: SBT
Silvio Santos com seu aviãozinho de dinheiroReprodução: SBT
Reprodução: Globo
Silvio Santos em seu programa na GloboReprodução: Globo
Reprodução
Documentário “Silvio Santos Vale Mais do que Dinheiro” foi lançado nesta quinta-feira (12/12)Reprodução
Reprodução
Reprodução
Divulgação: SBT
Silvio Santos, um dos termos mais pesquisados no BrasilDivulgação: SBT
Reprodução: SBT
Silvio Santos sorrindoReprodução: SBT
Silvio Santos em sua época na Globo Reprodução
Silvio Santos em sua época na Globo Reprodução
Silvio Santos recebeu alta hospitalar neste sábado (20/07), informa a assessoria do SBT (Divulgação: SBT)
Silvio Santos recebeu alta hospitalar neste sábado (20/07), informa a assessoria do SBT (Divulgação: SBT)
SBT
SBT
SBT
SBT
Reprodução
Reprodução
SBT
SBT
SBT
SBT
SBT
SBT
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução

Leia Também

“Descanse em paz, amado mestre”, escreve Eliana em homenagem para Silvio Santos
Famosos

“Descanse em paz, amado mestre”, escreve Eliana em homenagem para Silvio Santos

“Estamos administrando nossa dor”, diz SBT ao noticiar morte de Silvio Santos
TV

“Estamos administrando nossa dor”, diz SBT ao noticiar morte de Silvio Santos

“Meu pai era cheio de vida”: Daniela Beyruti emociona ao falar de Silvio Santos
LeoDiasTV

“Meu pai era cheio de vida”: Daniela Beyruti emociona ao falar de Silvio Santos

“Não aprendi dizer adeus”: Leonardo chora e homenageia Silvio Santos durante show
Música

“Não aprendi dizer adeus”: Leonardo chora e homenageia Silvio Santos durante show

Segundo o deputado, a homenagem reconhece a história de um dos maiores nomes da comunicação brasileira. “Nada mais justo do que homenagear esse ícone em sua terra natal”, afirmou.

Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024 aos 93 anos, nasceu em 1930 e iniciou sua vida profissional como camelô no Centro do Rio. Anos depois construiu um império no entretenimento, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 1981 e se tornando um dos apresentadores mais populares da televisão brasileira.

Caso seja sancionada, a mudança transformará a estação das barcas em um marco histórico que lembra o local onde o apresentador começou a desenvolver o talento que conquistaria milhões de brasileiros.

Relação de Silvio Santos com o Rio de Janeiro

Silvio Santos foi o primeiro dos seis filhos de Alberto Abravanel e Rebecca Caro, judeus do Império Otomano que migraram para o Rio de Janeiro. Ele nasceu numa casa da Vila Rui Barbosa, que ficava entre a avenida Henrique Valadares e a rua do Senado, na Lapa, Centro do Rio.

Apesar de na década de 50 ter se mudado para São Paulo, onde deslanchou sua carreira e criou seu famoso canal de televisão SBT, a história de Sílvio Santos começou no Rio. Serviu ao exército na Escola de Paraquedistas, em Deodoro, Zona Oeste do Rio, e trabalhou como camelô na Rua do Ouvidor, no Centro, onde vendia canetas, durante a adolescência.

Sua voz chamou a atenção e fez testes para a Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anysio, mas logo voltou a trabalhar como ambulante, onde faturava mais.

Na época do exército, ele passou a trabalhar voluntariamente na Rádio Mauá, em Niterói, na qual apresentava programas com outros locutores. Ao deixar o meio militar, continuou a trabalhar como camelô e como radialista, passando pela Rádio Tupi e pela Rádio Continental, muito populares no final da década de 1940. Foi homenageado em vida, no desfile da escola de samba Tradição no Carnaval de 2001.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.