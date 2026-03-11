Alerj aprova projeto para dar nome de Silvio Santos à estação onde ele começou carreira no Rio

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única na última quinta-feira (5/3), o Projeto de Lei 4.019/24 que propõe rebatizar a estação das barcas da Praça XV de Novembro, no Centro do Rio, como Estação Praça XV de Novembro – Silvio Santos.

Com a aprovação dos deputados estaduais, a proposta, de autoria do parlamentar Rosenverg Reis, segue para análise do governador do estado, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a medida.

A homenagem faz referência ao início da trajetória de Silvio Santos, que antes de se tornar um dos maiores comunicadores do Brasil, trabalhou nas barcas que fazem a travessia Rio–Niterói, onde instalou alto-falantes para animar os passageiros com músicas e anúncios. Segundo informações, o local teria sido seu primeiro “palco” diante do público.

Segundo o deputado, a homenagem reconhece a história de um dos maiores nomes da comunicação brasileira. “Nada mais justo do que homenagear esse ícone em sua terra natal”, afirmou.

Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024 aos 93 anos, nasceu em 1930 e iniciou sua vida profissional como camelô no Centro do Rio. Anos depois construiu um império no entretenimento, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 1981 e se tornando um dos apresentadores mais populares da televisão brasileira.

Caso seja sancionada, a mudança transformará a estação das barcas em um marco histórico que lembra o local onde o apresentador começou a desenvolver o talento que conquistaria milhões de brasileiros.

Relação de Silvio Santos com o Rio de Janeiro

Silvio Santos foi o primeiro dos seis filhos de Alberto Abravanel e Rebecca Caro, judeus do Império Otomano que migraram para o Rio de Janeiro. Ele nasceu numa casa da Vila Rui Barbosa, que ficava entre a avenida Henrique Valadares e a rua do Senado, na Lapa, Centro do Rio.

Apesar de na década de 50 ter se mudado para São Paulo, onde deslanchou sua carreira e criou seu famoso canal de televisão SBT, a história de Sílvio Santos começou no Rio. Serviu ao exército na Escola de Paraquedistas, em Deodoro, Zona Oeste do Rio, e trabalhou como camelô na Rua do Ouvidor, no Centro, onde vendia canetas, durante a adolescência.

Sua voz chamou a atenção e fez testes para a Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anysio, mas logo voltou a trabalhar como ambulante, onde faturava mais.

Na época do exército, ele passou a trabalhar voluntariamente na Rádio Mauá, em Niterói, na qual apresentava programas com outros locutores. Ao deixar o meio militar, continuou a trabalhar como camelô e como radialista, passando pela Rádio Tupi e pela Rádio Continental, muito populares no final da década de 1940. Foi homenageado em vida, no desfile da escola de samba Tradição no Carnaval de 2001.