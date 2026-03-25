Alerta: Acre lidera ranking nacional de adolescentes que já experimentaram cigarro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), que indica outros cenários da educação do Brasil, como alimentação, consumo de bebidas alcoólicas e drogas, além de saúde sexual, mental e atividade física dos estudantes das escolas públicas e privadas do país.

Em um dos pontos da pesquisa, o IBGE perguntou se os adolescentes já experimentaram drogas ilícitas alguma vez na vida. O Acre aparece em 16º lugar no ranking, com 7,6%. Em 2019, este mesmo índice era de 12,5%. Na pesquisa aparece, ainda, o percentual de adolescentes de 13 a 17 anos que fumaram cigarro alguma vez. O Acre teve o percentual mais alto em 2024, de 28,9%, junto com o Mato Grosso do Sul (27,7%).

O levantamento consistiu na coleta de dados de mais de 118 mil estudantes de 13 a 17 anos de escolas públicas e privadas de 1.282 cidades de todas as regiões do país no ano de 2024. Os adolescentes respondem, de forma sigilosa, a um questionários com diversas perguntas sobre comportamento e saúde.

Com o recorte de adolescentes que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, o Acre registrou uma diminuição com relação à última pesquisa, feita em 2019. Em 2024 foram 10,2% dos adolescentes, enquanto em 2019 o percentual era maior, de 10,9%.