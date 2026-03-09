A semana começa com uma mudança drástica no tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Defesa Civil emitiram na manhã desta segunda-feira (9) um alerta de grande perigo para a formação de um novo ciclone extratropical na costa brasileira.

O fenômeno, associado ao avanço de uma forte frente fria, deve encerrar o calorão de março e trazer temporais severos para os estados do Sul e parte do Sudeste já nas próximas 24 horas.

Onde o Ciclone vai atingir?

Segundo os meteorologistas, a área de baixa pressão se intensifica no oceano, impulsionando ventos fortes e muita chuva para o continente.

Rio Grande do Sul e Santa Catarina: São os estados mais afetados, com previsão de rajadas de vento que podem superar os 100 km/h no litoral e volumes de chuva acima de 100mm.

Paraná e São Paulo: O sistema avança e traz chuvas fortes a partir da tarde de terça-feira (10). A capital paulista deve ver a temperatura despencar, saindo dos 30°C para máximas de 18°C na quarta-feira.

Rio de Janeiro: O estado entra em estado de atenção para ressaca e ventos costeiros a partir de quinta-feira.

Queda Brusca de Temperatura

Além da água, o ciclone puxa uma massa de ar polar atípica para a época. As “águas de março” virão acompanhadas de casacos.

Em Curitiba e Porto Alegre, as mínimas podem ficar abaixo de 10°C na madrugada.

Em São Paulo, a sensação térmica será de inverno em plena reta final do verão.

A Defesa Civil orienta a população a evitar abrigar-se debaixo de árvores durante os temporais, não enfrentar alagamentos e manter atenção redobrada em áreas de encosta.

Fonte: Redação ContilNet com informações do INMET e Climatempo