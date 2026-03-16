16/03/2026
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Alerta Geral: Onça-pintada invade área urbana e mobiliza força-tarefa de buscas

Entenda por que uma onça-parda está circulando por bairro residencial em Minas e como se proteger

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Reprodução

Uma onça-parda tem tirado o sono dos moradores do bairro São Pedro, em Esmeraldas (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. Desde a última quinta-feira (12/03), o felino selvagem tem sido avistado circulando por ruas e até sobre os telhados das residências durante a noite, desencadeando uma operação de buscas que envolve o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental.

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Até a manhã desta segunda-feira (16/03), o animal ainda não havia sido capturado. Relatos de moradores indicam que o felino transitou sobre casas durante a madrugada, mas as equipes de resgate, ao chegarem ao local, não conseguiram localizar o paradeiro do animal, que possui hábitos noturnos e grande agilidade para se esconder.

O que fazer ao avistar a onça?

Especialistas alertam que, embora a onça-parda geralmente evite o contato com seres humanos, ela pode atacar caso se sinta acuada ou ameaçada.

  • Mantenha distância: Jamais tente se aproximar, fotografar de perto ou encurralar o animal.

  • Não corra: Movimentos bruscos podem ativar o instinto de caça do felino.

  • Acione as autoridades: Ao avistar o animal em área urbana, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Polícia Ambiental (190).

Busca por alimento

Segundo os bombeiros, a presença da onça em área urbana pode estar relacionada à busca por comida fácil. A suspeita é de que o animal tenha sido atraído por criações domésticas na região, como galinhas ou porcos. O biólogo Thiago Gelape explica que, embora Esmeraldas seja cercada por áreas de Mata Atlântica e Cerrado (habitat natural da espécie), ver esses felinos no meio da rua não é comum.

“Esses animais geralmente procuram fazendas por causa do gado, que são presas mais fáceis. Aparecer em áreas residenciais densas indica que o animal, provavelmente jovem, está explorando novos territórios”, afirma o especialista.

Alerta contínuo

As autoridades recomendam que os moradores evitem deixar animais de estimação soltos no quintal durante a noite e que mantenham portões e lixeiras fechados. As buscas continuam na região de mata adjacente ao bairro São Pedro para tentar realizar o manejo seguro do felino para uma área de preservação ambiental.

Fonte: Metrópoles

Reidigido por ContilNet

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