11/03/2026
ContilPop
Alerta! Homem se passa por servidor do Cras para aplicar golpes em idosos e prefeitura registra BO

Imagens de câmera de segurança foram fornecidas para auxiliar na identificação e captura do suspeito

O homem estaria se passando por servidor do Cras
O homem estaria se passando por servidor do Cras/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco recebeu denúncias sobre um homem que estaria se passando por servidor do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para aplicar golpes em idosos na zona rural do município.

De acordo com informações da Prefeitura ao ContilNet, foi registrado um Boletim de Ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia Civil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), na manhã da última sexta-feira (6).

Imagens de câmera de segurança foram fornecidas para auxiliar na identificação e captura do suspeito, além de ajudar a evitar que outras pessoas sejam enganadas.

O caso chegou ao conhecimento da Prefeitura de Rio Branco quando um dos usuários do Cras Sobral, morador do Ramal do Bonfim, na AC-90, informou que o homem teria utilizado os dados do beneficiário para realizar empréstimos.

Segundo o relato, o primeiro contato do homem é por telefone, informando que a vítima foi selecionada para receber cestas básicas. Em outro momento, o suspeito vai até a residência, sem colete de identificação, solicita dados pessoais e realiza biometria facial do beneficiário sob o pretexto de atualizar o cadastro.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos alerta que seus servidores, ao realizarem visitas técnicas aos beneficiários, estão sempre devidamente identificados com colete da instituição.

