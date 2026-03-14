14/03/2026
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Alerta INMET chuva: Tempestade atinge 4 estados hoje (14)

Cuidado com alagamentos e raios! INMET aciona o Alerta Laranja para temporais com ventos de até 100 km/h nas regiões Sul e Sudeste. Veja se sua cidade está na rota da chuva.

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Nuvens escuras e tempestade se formando sobre cidade brasileira, ilustrando o alerta INMET de chuva para o fim de semana.
Foto: Divulgação

Os planos para o fim de semana ao ar livre podem precisar de uma pausa. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu na manhã deste sábado (14) um rigoroso alerta INMET chuva classificado como “Laranja” (Perigo) para tempestades severas. A previsão aponta para uma mudança drástica no tempo nas próximas horas, afetando diretamente pelo menos quatro estados brasileiros.

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O choque de uma frente fria com a massa de ar quente e úmido que predomina no país criou o cenário perfeito para a formação de nuvens carregadas. Há risco iminente de alagamentos, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O ContilNet detalha a seguir as regiões que devem ficar em estado de atenção máxima entre a tarde deste sábado (14) e o domingo (15).

🌩️ Quais estados estão no Alerta Laranja?

Segundo o boletim oficial do órgão meteorológico, os maiores volumes de água se concentram nas regiões Sul e Sudeste. O alerta é válido para:

  • São Paulo: Principalmente na capital, litoral e interior (regiões de Campinas e Sorocaba).

  • Paraná: Leste paranaense e região metropolitana de Curitiba.

  • Santa Catarina: Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Norte.

  • Minas Gerais: Sul de Minas e Zona da Mata.

Nestas áreas, o volume de chuva pode superar a marca dos 50 a 100 milímetros por dia, volume considerado altíssimo e com grande potencial de danos urbanos.

🌬️ Risco de granizo e ventos de até 100 km/h

Além da quantidade de água, o que preocupa as autoridades é a força do temporal. O INMET alerta que as tempestades poderão vir acompanhadas de:

  • Queda de granizo (podendo causar danos em plantações e veículos).

  • Ventos intensos variando entre 60 km/h e 100 km/h.

  • Grande incidência de descargas elétricas (raios).

🛑 Recomendações urgentes da Defesa Civil

Diante do risco elevado, a Defesa Civil Nacional divulgou orientações para a população das áreas afetadas se proteger durante os temporais deste fim de semana:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores (risco de queda e descargas elétricas).

  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, outdoors ou placas de propaganda.

  • Evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante os raios.

  • Em caso de emergência ou áreas alagadas, ligue imediatamente para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Por: Redação

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