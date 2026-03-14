Alerta INMET chuva: Tempestade atinge 4 estados hoje (14)

Os planos para o fim de semana ao ar livre podem precisar de uma pausa. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu na manhã deste sábado (14) um rigoroso alerta INMET chuva classificado como “Laranja” (Perigo) para tempestades severas. A previsão aponta para uma mudança drástica no tempo nas próximas horas, afetando diretamente pelo menos quatro estados brasileiros.

O choque de uma frente fria com a massa de ar quente e úmido que predomina no país criou o cenário perfeito para a formação de nuvens carregadas. Há risco iminente de alagamentos, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O ContilNet detalha a seguir as regiões que devem ficar em estado de atenção máxima entre a tarde deste sábado (14) e o domingo (15).

🌩️ Quais estados estão no Alerta Laranja?

Segundo o boletim oficial do órgão meteorológico, os maiores volumes de água se concentram nas regiões Sul e Sudeste. O alerta é válido para:

São Paulo: Principalmente na capital, litoral e interior (regiões de Campinas e Sorocaba).

Paraná: Leste paranaense e região metropolitana de Curitiba.

Santa Catarina: Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Norte.

Minas Gerais: Sul de Minas e Zona da Mata.

Nestas áreas, o volume de chuva pode superar a marca dos 50 a 100 milímetros por dia, volume considerado altíssimo e com grande potencial de danos urbanos.

🌬️ Risco de granizo e ventos de até 100 km/h

Além da quantidade de água, o que preocupa as autoridades é a força do temporal. O INMET alerta que as tempestades poderão vir acompanhadas de:

Queda de granizo (podendo causar danos em plantações e veículos).

Ventos intensos variando entre 60 km/h e 100 km/h.

Grande incidência de descargas elétricas (raios).

🛑 Recomendações urgentes da Defesa Civil

Diante do risco elevado, a Defesa Civil Nacional divulgou orientações para a população das áreas afetadas se proteger durante os temporais deste fim de semana:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores (risco de queda e descargas elétricas).

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, outdoors ou placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante os raios.

Em caso de emergência ou áreas alagadas, ligue imediatamente para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Por: Redação