Alerta! Mais de 80% das famílias acreanas estão endividadas, aponta pesquisa da Fecomércio

O endividamente do acreano chegou ao maior patamar em toda série histórica. Pelo menos, é o que afirma a Pesquisa sobre o Endividamento e Inadimplência com Consumidor (Peic), divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), que apontou que, no Estado, 109.059 famílias – ou seja, 82,3% – estão endividadas.

O estudo também avaliou o número de famílias que estão em contas em atraso há mais de 30 dias bateu os 38,4%, atingindo, portanto, 59.915 núcleos familiares.

Ainda conforme a federação, no Acre, o percentual de endividados tem diminuído mensalmente, saindo de 15.392 famílias em janeiro para 14.662 delas em fevereiro. Uma redução de 4,98%, indicando que as famílias do Estado estão preocupadas em manter as contas em dia.

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Aquelas que estão endividadas, de acordo com o levantamento, compromentem 31,7% da renda, o mesmo número percebido em janeiro, mas maior caso observado ao longo de 2025. A Fecomércio-AC, na pesquisa, enfatiza que “tal comprometimento de renda atinge com mais intensidade famílias com renda de até 10 salários mínimos, com forte concentração nas famílias com renda de até 5 salários, enquanto que o comprometimento das famílias com renda superior a 10 salários mínimos é de 28,1%”.

Segundo o assessor da Presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, o consumo está sob a influência da pouca oferta do crédito e da alta taxa Selic. “Que deve permanecer elevada até o final do ano, segundo projeções. Mesmo com tais dificuldades, as famílias estão consumindo mais do que necessário”, explica.

Egídio diz ainda que, se há, por um lado, melhoria no poder aquisitivo; por outro, muitas famílias utilizam créditos nas compras de produtos não duráveis e as fazem parceladamente. “Esse último fator dificulta o planejamento doméstico e, consequentemente, levará as famílias a um endividamento ainda maior”.

Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam que 80,2% das famílias brasileiras estavam endividadas em fevereiro. Dessas, 29,6% estão com dívidas atrasadas há mais de 30 dias, e 12,6% elas afirmam não terem condições de pagá-las no momento, tornando-se inadimplentes.