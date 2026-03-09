Alexandre de Moraes nega ter frequentado mansão de banqueiro alvo de investigação

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou ter frequentado a mansão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O imóvel fica localizado em Trancoso, no litoral sul da Bahia.

A informação sobre a suposta presença de autoridades na propriedade foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim, em coluna no jornal O Globo. Segundo a publicação, a mansão, avaliada em cerca de R$ 300 milhões, teria aproximadamente 40 mil metros quadrados, com 12 suítes e cinco bangalôs, e seria usada para festas conhecidas como “Cine Trancoso”.

De acordo com a coluna, os encontros são alvo de uma representação apresentada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União. O pedido solicita a abertura de investigação para apurar a eventual presença de autoridades públicas federais nas festas realizadas na propriedade.

Em nota enviada à imprensa neste domingo (8), Alexandre de Moraes afirmou que as informações que o associam ao local não são verdadeiras. Segundo o ministro, a notícia é “integralmente falsa” e ele “jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino”.

Na nota, o gabinete do ministro também declarou que Moraes nunca esteve na propriedade citada e classificou como improcedentes as tentativas de vincular sua agenda pessoal ou profissional aos encontros mencionados. Até o momento, não há confirmação oficial sobre quais autoridades teriam participado dos eventos citados na representação.