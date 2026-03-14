Aliado de Gerlen Diniz mostra ruas esburacadas em Sena Madureira e pede ajuda ao prefeito

O vereador Maycon Morerira, que já foi líder do prefeito Gerlen Diniz na Câmara e segue como aliado da gestão municipal, usou as redes sociais, neste sábado (14) para expor a situação de algumas ruas em Sena Madureira, sobretudo na Boulevard Cafezal.

No vídeo, o parlamentar mostra trechos de vias com muitos buracos e faz um apelo direto ao gestor municipal para que sejam tomadas providências de recuperação. Além disso, percorre pontos da cidade mostrando o estado do asfalto, com buracos e trechos deteriorados que, segundo ele, têm causado transtornos a motoristas e moradores.

“A população pediu para a gente vir aqui e, como vereador, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é reivindicar, fiscalizar e executar, fazer o negócio acontecer”, enfatiza. “A rua está intrafegável, precisa urgentemente de um trabalho paliativo”, insiste.

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Durante a gravação, o parlamentar afirma reconhecer as dificuldades enfrentadas pela gestão municipal, mas pede atenção para a situação das ruas, que têm sido alvo de reclamações da população.

Com palavras diretamente dirigidas a Gerlen, Maycon faz um apelo: “Eu sei que o verão ainda vai chegar, mas existe coisas que a gente tem que cuidar agora, com caráter de urgência; Estamos aqui para ajudar, sabemos dos problemas, mas tem coisas que não dá para espera”, finalizou.

Até o momento, a prefeitura ainda não divulgou posicionamento oficial sobre as ruas mostradas no vídeo.