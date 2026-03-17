18/03/2026
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Aline Campos é flagrada aos beijos com o novo namorado em aeroporto no RJ

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Aline Campos é flagrada aos beijos com o novo namorado em aeroporto no RJ

A ex-BBB está namorando o deputado federal Fred Costa (PRD). O novo casal foi visto junto em passeios e momentos de carinho, chamando a atenção de fãs e redes sociais

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Letícia Campos

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Aline Campos é flagrada aos beijos com o novo namorado em aeroporto no RJ
(Foto: Anna Giullia/Agnews)

          Aline Campos e o namorado, o deputado Fred Costa (PRD), estão amando! O novo casal foi flagrado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17/3), em momentos de troca de carinho, enquanto caminhavam até a área de embarque. A bailarina e o político passaram a se relacionar após a eliminação da artista no “BBB26”.

          A influenciadora apostou em uma produção simples, mas confortável para viajar: calça e blusa branca com um blusão listrado azul claro, enquanto Fred vestia calça jeans e camisa de botão branca.

          Veja as fotos

          Foto: Anna Giullia/Agnews
          Foto: Anna Giullia/Agnews
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          Foto: Anna Giullia/Agnews

          Leia Também

          Vale lembrar que o romance passou a chamar a atenção do público após a participação de Aline no “BBB26”. Primeira eliminada da edição, a ex-bailarina do “Domingão do Faustão” foi flagrada na companhia de Fred na piscina de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Assim como no registro mais recente, o clima de romance era evidente, com a dançarina recebendo carinho do político.

          O nome de Fred Costa é conhecido não apenas por sua trajetória na política, marcada principalmente pela defesa da causa animal. O parlamentar mineiro já viveu um romance com outra famosa: a professora e palestrante Cíntia Chagas. O relacionamento durou pouco mais de um ano e chegou ao fim em dezembro de 2025.

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          Tags:Aline Campos, Fred Costa
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          Fonte: Portal Leo Dias

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