Aline Campos é flagrada aos beijos com o novo namorado em aeroporto no RJ

A ex-BBB está namorando o deputado federal Fred Costa (PRD). O novo casal foi visto junto em passeios e momentos de carinho, chamando a atenção de fãs e redes sociais

Aline Campos e o namorado, o deputado Fred Costa (PRD), estão amando! O novo casal foi flagrado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17/3), em momentos de troca de carinho, enquanto caminhavam até a área de embarque. A bailarina e o político passaram a se relacionar após a eliminação da artista no “BBB26”.

A influenciadora apostou em uma produção simples, mas confortável para viajar: calça e blusa branca com um blusão listrado azul claro, enquanto Fred vestia calça jeans e camisa de botão branca.

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