aline-campos-revela-se-houve-arrependimento-ao-participar-do-bbb-26

Escrito por Bacci Notícias
Semanas após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a atriz e empresária Aline Campos comentou sobre sua eliminação precoce no BBB 26, mas revelou que participar do reality show não foi um arrependimento em sua carreira. Apesar de ter vivido uma experiência válida, ela afirmou que dificilmente participaria outra vez.

 “Claro que não [foi um arrependimento]! De jeito nenhum, gente. Foi uma experiência única na minha vida, da qual eu sou muito grata. E, se eu não tivesse entrado no Big Brother, além da experiência que eu vivi lá, eu não estaria vivendo tudo que eu tenho vivido nesse pós-programa”, revelou.

Aline Campos foi a primeira eliminada

A famosa comentou sobre sua fama de ter sido uma participante repetitiva dentro da casa. No entanto, ela defendeu que a comunicação com outros participantes tem esse dificultador, já que as conversas acontecem de forma paralela, se tornando repetitiva apenas para os telespectadores, que tem o acesso à todas as câmeras a todo momento.

“Quando você tem um assunto pra falar, fala, tenta falar uma única vez pra todo mundo junto. Porque se você fala com uma pessoa, aí depois chega outra pessoa e quer saber, aí você fala… Lá dentro é como se estivesse falando uma vez pra cada pessoa. Só que aqui fora é como se você estivesse sendo repetitiva e obcecado por um assunto”, justificou.

A atriz foi a primeira eliminada da edição, em 20 de janeiro, apenas oito dias após o início do reality show. A ingressante do grupo camarote recebeu 61,64% dos votos.

