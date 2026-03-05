Alinne Moraes vira alvo de disputa na Globo e pode voltar às novelas em papel de peso

Fora das novelas da TV aberta desde “Um Lugar ao Sol”, em 2021, Alinne Moraes voltou ao centro das articulações na Globo. A atriz está sendo disputada para dois papéis de destaque e pode retornar ao horário nobre ou assumir a grande vilã da próxima novela das sete.

Alinne, que recentemente gravou “Guerreiros do Sol” para o Globoplay, já havia sido sondada para viver Zenilda em “Três Graças” . O papel, como se sabe, acabou ficando com Andréia Horta. Mas o interesse não esfriou. Agora, Aguinaldo Silva quer a atriz para interpretar Violeta, mãe de Juquinha (Gabriela Medvedovski) , na reta final da novela das nove.

Leia Também Carla Bittencourt Leonardo rompe com Ferette e entrega dossiê que comprova falsificação de remédios em “Três Graças” Carla Bittencourt Opinião: Alana Cabral transforma dor de Joélly em atuação de alto nível em “Três Graças” Carla Bittencourt “Coração Acelerado”: Após perder João e ter passado roubado, Agrado recomeça longe de tudo Carla Bittencourt Globo define estreia e formato de “Loquinha”, novela vertical derivada de “Três Graças”

O autor tem defendido o nome de Alinne para o papel, que promete mexer diretamente com a policial que virou queridinha do público ao lado de Lorena (Alanis Guillen) e trazer novos conflitos à trama em sua fase decisiva.

Ao mesmo tempo, a Globo trabalha com outro plano: escalar Alinne como a grande antagonista de “Por Você”, próxima novela das sete. Ela seria a vilã central da história, enfrentando a protagonista que foi oferecida a Taís Araújo.

Nos bastidores, o entendimento é que Alinne tem perfil para as duas frentes: força dramática para o horário nobre e sofisticação para sustentar uma vilã de sete. A decisão passa por agenda, estratégia de posicionamento e, claro, pelo tipo de personagem que a atriz deseja abraçar neste retorno à TV aberta.

Uma coisa é certa: depois de quatro anos longe das novelas abertas, Alinne Moraes voltou a ser peça cobiçada no tabuleiro da Globo. E dificilmente ficará fora do ar por muito mais tempo.