07/03/2026
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Alinne Moraes vira alvo de disputa na Globo e pode voltar às novelas em papel de peso

Fora das novelas da TV aberta desde “Um Lugar ao Sol”, em 2021, Alinne Moraes voltou ao centro das articulações na Globo. A atriz está sendo disputada para dois papéis de destaque e pode retornar ao horário nobre ou assumir a grande vilã da próxima novela das sete.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Alinne, que recentemente gravou “Guerreiros do Sol” para o Globoplay, já havia sido sondada para viver Zenilda em “Três Graças” . O papel, como se sabe, acabou ficando com Andréia Horta. Mas o interesse não esfriou. Agora, Aguinaldo Silva quer a atriz para interpretar Violeta, mãe de Juquinha (Gabriela Medvedovski) , na reta final da novela das nove.

O autor tem defendido o nome de Alinne para o papel, que promete mexer diretamente com a policial que virou queridinha do público ao lado de Lorena (Alanis Guillen) e trazer novos conflitos à trama em sua fase decisiva.

Ao mesmo tempo, a Globo trabalha com outro plano: escalar Alinne como a grande antagonista de “Por Você”, próxima novela das sete. Ela seria a vilã central da história, enfrentando a protagonista que foi oferecida a Taís Araújo.

Nos bastidores, o entendimento é que Alinne tem perfil para as duas frentes: força dramática para o horário nobre e sofisticação para sustentar uma vilã de sete. A decisão passa por agenda, estratégia de posicionamento e, claro, pelo tipo de personagem que a atriz deseja abraçar neste retorno à TV aberta.

Uma coisa é certa: depois de quatro anos longe das novelas abertas, Alinne Moraes voltou a ser peça cobiçada no tabuleiro da Globo. E dificilmente ficará fora do ar por muito mais tempo.

