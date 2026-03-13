13/03/2026
Alpinista escorrega e cai de montanha Rysy, na fronteira entre Polônia e Eslováquia

Vídeo mostra alpinista despencando do pico mais alto da Polônia após pisar em falso na neve

Um vídeo impressionante que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (13/03) mostra o momento exato em que um alpinista viveu segundos de puro terror. Ao tentar descer a montanha Rysy, o ponto mais alto da Polônia, o homem pisou em falso e acabou despencando por uma encosta íngreme coberta de neve.

O registro, captado por pessoas que estavam no local, viralizou após ser compartilhado por um perfil especializado em montanhismo da Eslováquia.

O incidente ocorreu no último sábado (07/03), no maciço dos Montes Tatra, uma cordilheira que faz fronteira natural entre a Polônia e a Eslováquia. Nas imagens, é possível ver o alpinista perdendo o equilíbrio ao tocar uma camada de neve instável.

No reflexo da queda, ele acaba soltando o seu piolet (machado de gelo), ferramenta essencial para a frenagem de emergência, o que o deixou totalmente à mercê da gravidade.

Queda em alta velocidade

Descontrolado, o homem desliza centenas de metros ladeira abaixo em alta velocidade. O vídeo registra o alpinista dando diversas cambalhotas enquanto tenta desesperadamente encontrar um ponto de apoio para interromper a descida.

De acordo com o relato da publicação original, as condições climáticas no dia eram consideradas estáveis, o que reforça que o acidente foi causado por um erro pontual de pisada.

Milagre na neve

Apesar da violência das imagens e da velocidade atingida, o desfecho da história foi considerado um milagre. O alpinista conseguiu parar o movimento de queda por conta própria e, surpreendentemente, não sofreu ferimentos graves.

Segundo testemunhas e o perfil que divulgou as imagens, o homem saiu do incidente consciente e reclamava apenas de uma dor em um dos dedos.

O caso serve como um alerta para praticantes de esportes de inverno sobre os perigos ocultos mesmo em dias ensolarados e com neve aparentemente firme.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

