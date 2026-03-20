20/03/2026
ContilPop
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro

Alta dos combustíveis: sindicato diz que culpa não é dos postos e pede fiscalização

Por fim, Delano Silva reforçou que a fiscalização precisa alcançar também as distribuidoras, e não apenas os postos de combustíveis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Combustíveis caros: Sindepac pede fiscalização ampla e critica foco nos postos
Sindepac pede fiscalização ampla e critica foco nos postos/Foto: Reprodução

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Acre (Sindepac), Delano Silva, defendeu a ampliação da fiscalização sobre o setor de combustíveis como forma de esclarecer os constantes aumentos percebidos pelos consumidores.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

CONFIRA: Estados decidem manter alíquota de imposto sobre combustíveis para garantir continuidade de políticas públicas

De acordo com ele, o acompanhamento não deve se limitar aos postos, mas abranger todas as etapas da cadeia produtiva, desde a origem até a comercialização final. A proposta, segundo o dirigente, é garantir mais transparência no processo de formação de preços e evitar interpretações equivocadas sobre quem é responsável pelos reajustes.

Delano destacou que, muitas vezes, os revendedores acabam sendo apontados como os principais culpados pela alta nos combustíveis, o que, na avaliação dele, não corresponde à realidade. Para o presidente do Sindepac, é necessário ampliar o debate e incluir todos os agentes envolvidos, evitando a responsabilização isolada de um único segmento.

Ele também chamou atenção para mudanças na política de comercialização da Petrobras, que, segundo afirmou, têm impacto direto nos preços praticados. Essas alterações, de acordo com Delano, influenciam as distribuidoras e acabam sendo repassadas ao consumidor final.

Além disso, o presidente ressaltou que fatores externos contribuem para a instabilidade do mercado. Entre eles, citou tensões internacionais, especialmente conflitos no Oriente Médio, como a guerra no Irã, que afetam o valor do petróleo no cenário global.

Por fim, Delano Silva reforçou que a fiscalização precisa alcançar também as distribuidoras, e não apenas os postos de combustíveis. Segundo ele, somente com uma análise completa de toda a cadeia será possível dar mais clareza à população sobre os motivos das variações de preços.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.