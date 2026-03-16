16/03/2026
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Alunos voltam às aulas com entrega de uniformes e tênis novos na rede municipal de Rio Branco

A prefeitura ampliou entrega de equipamentos e anunciou mais de R$ 20 milhões em investimentos

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Aula inaugural foi celebrada nesta sgeunda-feira (16). — Foto: cedida

“Veio em boa hora, logo no começo do ano. Minha filha sempre estudou nessa escola, tem direito à alimentação, lanche. Eu só tenho coisas boas a falar e principalmente agora, com esse apoio”. Este é o depoimento de Keiliane Bandeira, mãe da pequena Vitória, que, em 2026, ingressou no 4º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Francisco de Paula Oiticica Filho.  A pequena recebeu um kit escolar completo, incluindo o fardamento, tênis, meias, cadernos e canetas.

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A abertura oficial do ano letivo com alunos da rede municipal foi promovida ainda nesta segunda-feira (16), apesar de as aulas terem se iniciado ainda no último dia 10 de março. Na cerimônia, a gestão anunciou o investimento de mais de R$ 20 milhões, apenas na educação. O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e do vice-prefeito e secretário municipal de Educação Alysson Bestene.

“Veio em boa hora, principalmente porque é no início do ano”, diz Keiliane Bandeira, mãe de aluna. — Foto: Reprodução/prefeitura

Embora as aulas tenham começado oficialmente no dia 10 de março, o evento marcou simbolicamente o início do ano letivo e reuniu gestores, professores e estudantes da rede municipal. Durante o evento, Alysson Bestene destacou que a entrega de tênis, meias e papetes dentro do uniforme escolar é uma iniciativa inédita na rede municipal.

“É a primeira gestão que vai proporcionar para nossas crianças tênis, meia e papete dentro do uniforme escolar. Além de todo investimento na qualidade da educação, com tecnologia e inovação, queremos trazer dignidade para essas crianças”, afirmou o secretário.

Bestene também ressaltou os investimentos em tecnologia educacional nas escolas da rede municipal. “Hoje nossas crianças têm acesso à mesma robótica que estudantes utilizam na Alemanha. Isso mostra o quanto a educação é prioridade. A gente quer continuar melhorando cada vez mais, porque educação transforma vidas e transforma uma cidade”, disse.

Alunos contarão com aulas de robótica. — Foto: ContilNet

Melhorias

O prefeito Tião Bocalom destacou que os investimentos na educação municipal são de recursos próprios e incluem a compra de equipamentos e melhorias na estrutura das escolas. “Investimentos na nossa educação ultrapassaram 20 milhões de reais. Nunca se deu notebook para professores como nós demos, nunca se entregou calçado para as crianças como estamos fazendo agora”, declarou.

Segundo o prefeito, os avanços na área educacional também têm refletido nos indicadores da capital acreana. “Eu tenho orgulho da educação de Rio Branco. Veja a posição que nós ocupamos hoje. O que queremos é melhorar cada vez mais, com tecnologia, com estrutura e com valorização dos profissionais”, afirmou.

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