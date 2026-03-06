O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou nesta sexta-feira (6) que ainda não foi comunicado oficialmente pelo Progressistas sobre o evento que irá anunciar a aliança do partido com o União Brasil e o Partido Liberal (PL). A declaração foi feita durante a entrega da primeira fase das obras do novo Calçadão da Benjamin Constant, no Centro da capital.

A aliança entre as siglas será formalizada na próxima segunda-feira (9), às 16h, na sede do Progressistas. O convite foi divulgado pelo próprio partido. No evento também devem ser oficializadas as pré-candidaturas do governador Gladson Camelí e do senador Marcio Bittar ao Senado.

Apesar da articulação conduzida pelo Progressistas em torno da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre, Alysson tem sinalizado que pretende seguir outro caminho político.

O vice-prefeito já declarou que deverá apoiar uma eventual candidatura do prefeito Tião Bocalom ao governo, posição que contraria a estratégia do próprio partido.

Nesta semana, Bocalom anunciou que deixará o PL após afirmar que não teve apoio da legenda para disputar o governo do estado.

Durante a entrevista, Alysson disse que aguarda as definições partidárias, mas reiterou que pretende acompanhar o prefeito na disputa.

“Olha, ainda não fui comunicado pelo Progressistas, mas a minha lógica é acompanhar o prefeito Tião Bocalom, como eu tenho externado nessa caminhada. Nós estamos aguardando também esse processo todo, definição de partidos, e espero que já já as definições ocorram, porque a gente vai estar nessa caminhada ao lado do prefeito Tião Bocalom”, declarou.

Veja o vídeo: