06/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Alysson diz que ainda não foi comunicado sobre evento que vai oficializar aliança do PP com o PL

O vice-prefeito já declarou que deverá apoiar uma eventual candidatura do prefeito Tião Bocalom ao governo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene/Foto: ContilNet
Vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene/Foto: ContilNet

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou nesta sexta-feira (6) que ainda não foi comunicado oficialmente pelo Progressistas sobre o evento que irá anunciar a aliança do partido com o União Brasil e o Partido Liberal (PL). A declaração foi feita durante a entrega da primeira fase das obras do novo Calçadão da Benjamin Constant, no Centro da capital.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Saiba mais: Prefeitura entrega primeira etapa do calçadão da Benjamin Constant no centro de Rio Branco

A aliança entre as siglas será formalizada na próxima segunda-feira (9), às 16h, na sede do Progressistas. O convite foi divulgado pelo próprio partido. No evento também devem ser oficializadas as pré-candidaturas do governador Gladson Camelí e do senador Marcio Bittar ao Senado.

Apesar da articulação conduzida pelo Progressistas em torno da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre, Alysson tem sinalizado que pretende seguir outro caminho político.

O vice-prefeito já declarou que deverá apoiar uma eventual candidatura do prefeito Tião Bocalom ao governo, posição que contraria a estratégia do próprio partido.

Nesta semana, Bocalom anunciou que deixará o PL após afirmar que não teve apoio da legenda para disputar o governo do estado.

Durante a entrevista, Alysson disse que aguarda as definições partidárias, mas reiterou que pretende acompanhar o prefeito na disputa.

“Olha, ainda não fui comunicado pelo Progressistas, mas a minha lógica é acompanhar o prefeito Tião Bocalom, como eu tenho externado nessa caminhada. Nós estamos aguardando também esse processo todo, definição de partidos, e espero que já já as definições ocorram, porque a gente vai estar nessa caminhada ao lado do prefeito Tião Bocalom”, declarou.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.