20/03/2026
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Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária

Amado Batista é processado por calote em fornecedores de pecuária; valor da causa ultrapassa meio milhão de reais

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Conhecido por suas canções românticas que embalam gerações, o cantor Amado Batista está enfrentando uma "balada" indigesta nos tribunais. Desta vez, o problema não envolve sua carreira musical, mas sim sua faceta como empresário do setor agropecuário.
Reprodução/Instagram

Conhecido por suas canções românticas que embalam gerações, o cantor Amado Batista está enfrentando uma “balada” indigesta nos tribunais. Desta vez, o problema não envolve sua carreira musical, mas sim sua faceta como empresário do setor agropecuário.

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Uma empresa de nutrição animal moveu uma ação contra o artista, cobrando uma dívida que já ultrapassa a marca de R$ 519 mil.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo aos autos do processo, que detalha um suposto calote em serviços prestados na fazenda de produção pecuária do cantor.

Entenda a Acusação

A empresa Techfeed afirma ter sido contratada por Amado Batista para fornecer aditivos nutricionais e serviços técnicos para seu rebanho em 2024. No entanto, a autora da ação sustenta que o músico não efetuou o pagamento integral pelos produtos recebidos.

Com informações do Metrópoles.

Mais grave ainda é a acusação de má-fé: a Techfeed alega que, ao ser cobrado, o setor financeiro do cantor não apresentou propostas de renegociação e, em vez de quitar o débito, Amado teria passado a adquirir produtos similares de fornecedores concorrentes.

Valores e Pedidos à Justiça

O prejuízo causado à fornecedora teria gerado um “colapso no capital de giro” da empresa. Diante disso, os pedidos judiciais incluem:

  • R$ 251 mil pelos serviços e boletos em aberto;

  • R$ 200 mil de indenização por danos morais;

  • Ressarcimento de materiais adicionais e custas processuais.

Somados, os valores atribuídos à causa chegam a R$ 519 mil. No início deste mês de março de 2026, a Justiça expediu uma carta de citação para que Amado Batista apresente sua defesa formal no caso.

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