Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a comunidade Florentino Moreno, em Sena Madureira, foi palco de um momento especial de integração, esporte e valorização feminina. Um amistoso de futebol feminino reuniu moradoras da comunidade, e de outras bairros do município, em uma programação marcada por alegria, união e reconhecimento da importância das mulheres na sociedade.

A iniciativa partiu da desportista e professora Sandra Moraes, que organizou o evento com o objetivo de proporcionar um momento de lazer e confraternização entre as mulheres da comunidade. Além da partida de futebol, a programação também contou com sorteio de brindes e momentos de interação entre as participantes. Mesmo com a chuva registrada durante a tarde, as mulheres compareceram em bom número e não deixaram de participar da celebração. O clima foi de descontração e entusiasmo, mostrando que o esporte também é uma ferramenta de fortalecimento da autoestima e da união feminina.

Para os moradores da comunidade, o evento representou mais do que um simples jogo de futebol. A iniciativa reforçou o papel das mulheres no esporte e na vida comunitária, destacando a importância de criar espaços de participação e valorização feminina, especialmente em comunidades do interior.

A organizadora Sandra Moraes destacou a satisfação em ver a participação das mulheres e agradeceu o apoio recebido para a realização da atividade.

“Quero agradecer de coração a todas as mulheres que vieram participar desse momento tão especial, mesmo com a chuva. Nosso objetivo foi justamente celebrar o Dia da Mulher com alegria, união e esporte. Também agradeço a todos os parceiros que contribuíram para que esse evento acontecesse, seja com apoio, brindes ou incentivo. Foi um momento simples, mas preparado com muito carinho para valorizar cada mulher da nossa comunidade”, afirmou Sandra.

O amistoso encerrou o dia festivo com espírito de confraternização, reforçando que iniciativas como essa ajudam a fortalecer os laços comunitários e a promover o protagonismo feminino no esporte e na sociedade.