Ana Castela e Luan Pereira viralizam com novo vídeo de humor

Se tem uma coisa que a “Boiadeira” e o “LP” sabem fazer bem, além de emplacar hits, é divertir o público. Nesta sexta-feira (27), Ana Castela e Luan Pereira levaram os seguidores às gargalhadas ao compartilharem um vídeo de humor que não saiu exatamente como o planejado. Os artistas, que são os principais expoentes do movimento agronejo, decidiram encenar uma situação de “fuga” em meio ao cenário rural, mas um detalhe inusitado mudou o rumo da gravação.
No vídeo, os dois aparecem correndo e, ao tentarem se esconder, precisam se abaixar próximo a um monte de esterco. Foi nesse momento que o improviso deu lugar ao “perrengue”: Ana Castela acabou colocando a mão diretamente no dejeto de forma acidental. Ao perceber o que havia acontecido, Luan Pereira ensaiou um comentário sobre a situação, mas foi rapidamente interrompido pela cantora.
Mão na Boca
Em um reflexo impulsionado pelo riso, Ana colocou a própria mão a mesma que havia tocado o esterco na boca de Luan para silenciá-lo. A reação imediata do cantor e a expressão de “desespero” cômico da artista fizeram o vídeo estourar em visualizações. Entre gargalhadas, a Boiadeira desistiu da encenação: “Não vou conseguir continuar”, disparou ela, saindo do personagem enquanto Luan se divertia com o ocorrido.
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Repercussão
Nos comentários, os fãs não perdoaram. “A amizade desses dois é a melhor coisa da internet”, escreveu uma seguidora. Outros brincaram com o fato de que, apesar da fama e do luxo, a essência da roça continua presente na rotina dos artistas. O vídeo prova que, para Ana e Luan, a “resenha” vale mais do que qualquer produção super elaborada, reforçando a conexão genuína que possuem com o seu público.