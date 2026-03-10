Ana Castela se despede da Fazenda Talismã e reforça boa relação com Zé Felipe: “Amizade”

A passagem de Ana Castela pela Fazenda Talismã pode até ter sido breve, mas a amizade promete durar! Nesta terça-feira (10/3), a Boiadeira contou que já está se despedindo da propriedade de Leonardo e Poliana Rocha, mas fez questão de reforçar que, sempre que eles a chamarem, ela estará por lá. Afinal, apesar do término do namoro, ela mantém uma relação de amizade com o ex-namorado, Zé Felipe.

Nos stories do Instagram, Ana revelou que já estava começando a preparar as malas para ir embora, apesar de ter passado um curto período na fazenda. A cantora explicou que precisava voltar ao batente, assim como os amigos que a acompanharam na viagem: “É, gente, mas tá acabando. Cada um vai para sua casa já já. É, tem que voltar a trabalhar, não é mesmo?, contou a artista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ana Castela se despede da Fazenda Talismã Foto/Instagram Ana Castela acordando de madrugada para ordenhar vacas Reprodução Instagram Ana Castela/ montagem Ana Castela brincou com o ex-sogro após vencê-lo na partida de futevôlei. Reprodução/@anacastelacantora Ana Castela reencontra Maria Flor Reprodução/Instagram @odoricoreis Reprodução Reprodução Instagram Odorico Reis Voltar

Próximo

Leia Também Famosos Acorda, menina! Ana Castela levanta cedo para ordenhar vacas na Fazenda Talismã Famosos Ana Castela completa 22 anos e ganha declaração apaixonada de Zé Felipe: “Meu amor” Famosos Ana Castela estende visita após reencontro com Zé Felipe e embarca para a Fazenda Talismã

No entanto, a Boiadeira fez questão de reforçar que pretende voltar outras vezes e que, independentemente do término com Zé Felipe, mantém uma relação muito boa tanto com ele quanto com a família de Leonardo: “Já falei para Poliana que, toda vez que ela me chamar, eu irei vir com muito prazer, muito carinho. Porque, graças a Deus, a gente criou aqui uma amizade muito boa, não é, José Felipe?”, brincou.

Apesar de ter sido uma estadia curta, Ana conseguiu aproveitar. A cantora acordou bem cedinho nesta terça-feira (10/3), antes mesmo do sol raiar, para botar a mão na massa e ordenhar as vacas da Fazenda Talismã. Nas redes sociais, ela ainda se divertiu ao compartilhar a cena: “Me fizeram acordar 5h30 da manhã para quê? Para tirar leite de vaca e para apartar boi aqui na fazenda”, brincou.