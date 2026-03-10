10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Ana Castela se despede da Fazenda Talismã e reforça boa relação com Zé Felipe: “Amizade”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-castela-se-despede-da-fazenda-talisma-e-reforca-boa-relacao-com-ze-felipe:-“amizade”

A passagem de Ana Castela pela Fazenda Talismã pode até ter sido breve, mas a amizade promete durar! Nesta terça-feira (10/3), a Boiadeira contou que já está se despedindo da propriedade de Leonardo e Poliana Rocha, mas fez questão de reforçar que, sempre que eles a chamarem, ela estará por lá. Afinal, apesar do término do namoro, ela mantém uma relação de amizade com o ex-namorado, Zé Felipe.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Nos stories do Instagram, Ana revelou que já estava começando a preparar as malas para ir embora, apesar de ter passado um curto período na fazenda. A cantora explicou que precisava voltar ao batente, assim como os amigos que a acompanharam na viagem: “É, gente, mas tá acabando. Cada um vai para sua casa já já. É, tem que voltar a trabalhar, não é mesmo?, contou a artista.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Ana Castela se despede da Fazenda TalismãFoto/Instagram
Reprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Ana Castela acordando de madrugada para ordenhar vacasReprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Reprodução/@anacastelacantora
Ana Castela brincou com o ex-sogro após vencê-lo na partida de futevôlei.Reprodução/@anacastelacantora
Reprodução/Instagram @odoricoreis
Ana Castela reencontra Maria FlorReprodução/Instagram @odoricoreis
Reprodução
Reprodução
Reprodução Instagram Odorico Reis
Reprodução Instagram Odorico Reis

Leia Também

Acorda, menina! Ana Castela levanta cedo para ordenhar vacas na Fazenda Talismã
Famosos

Acorda, menina! Ana Castela levanta cedo para ordenhar vacas na Fazenda Talismã

Ana Castela completa 22 anos e ganha declaração apaixonada de Zé Felipe: “Meu amor”
Famosos

Ana Castela completa 22 anos e ganha declaração apaixonada de Zé Felipe: “Meu amor”

Ana Castela estende visita após reencontro com Zé Felipe e embarca para a Fazenda Talismã
Famosos

Ana Castela estende visita após reencontro com Zé Felipe e embarca para a Fazenda Talismã

No entanto, a Boiadeira fez questão de reforçar que pretende voltar outras vezes e que, independentemente do término com Zé Felipe, mantém uma relação muito boa tanto com ele quanto com a família de Leonardo: “Já falei para Poliana que, toda vez que ela me chamar, eu irei vir com muito prazer, muito carinho. Porque, graças a Deus, a gente criou aqui uma amizade muito boa, não é, José Felipe?”, brincou.

Apesar de ter sido uma estadia curta, Ana conseguiu aproveitar. A cantora acordou bem cedinho nesta terça-feira (10/3), antes mesmo do sol raiar, para botar a mão na massa e ordenhar as vacas da Fazenda Talismã. Nas redes sociais, ela ainda se divertiu ao compartilhar a cena: “Me fizeram acordar 5h30 da manhã para quê? Para tirar leite de vaca e para apartar boi aqui na fazenda”, brincou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.