ana-castela-surpreende-ao-surgir-loira-e-se-diverte-com-o-resultado:-“ficou-legal”

Boiadeira loira? Ana Castela pegou os seguidores de surpresa ao aparecer com cabelos mais claros nas redes sociais. Ainda não foi dessa vez que a cantora mudou definitivamente a cor dos seus fios, mas ela surgiu usando uma lace (peruca) no tom de loiro e despertou a curiosidade dos admiradores.
A cantora, que é conhecida pelos fios escuros, brincou a colocar a lace com fios loiros e longos na cabeça. “Gente, e não é que ficou legal? Tô passando mal”, se divertiu Ana Castela.
Veja as fotos
Leia Também
“Acordei hoje com a certeza”: Ana Castela faz desabafo após término com Zé Felipe
“Escondido é mais gostoso”: Ana Castela brinca com mistério sobre namoro com Zé Felipe
“Meu Deus, como vou dar conta?”: Ana Castela estreia como atriz em “Coração Acelerado”
“Namorado de IA”: Ana Castela aparece com cowboy misterioso mas depois revela pegadinha
A transformação temporária da boiadera gerou comentários dos fãs: “Se morena já era linda. Agora que tá loira, tá mais linda ainda”, disse um. “Ficou mais mulherão”, destacou outro. Ficou a cara da Virginia”, opinou o terceiro.
Outra mudança de Ana Castela que vem chamando atenção dos admiradores, é a evolução do corpo da cantora sertaneja. Na última quinta-feira (5/3), ela gravou um vídeo nas redes sociais para mostrar o resultado do corpo após um treino na academia.
A cantora, que aderiu ao estilo de vida “fitness“, compartilhou um vídeo em frente ao espelho para exibir os músculos do braço definido.