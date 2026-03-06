07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
ana-castela-surpreende-ao-surgir-loira-e-se-diverte-com-o-resultado:-“ficou-legal”

Boiadeira loira? Ana Castela pegou os seguidores de surpresa ao aparecer com cabelos mais claros nas redes sociais. Ainda não foi dessa vez que a cantora mudou definitivamente a cor dos seus fios, mas ela surgiu usando uma lace (peruca) no tom de loiro e despertou a curiosidade dos admiradores.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A cantora, que é conhecida pelos fios escuros, brincou a colocar a lace com fios loiros e longos na cabeça. “Gente, e não é que ficou legal? Tô passando mal”, se divertiu Ana Castela.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@anacastelacantora
Ana Castela revelou o seu novo visualFoto/Instagram/@anacastelacantora
Reprodução: Instagram/@anacastelacantora
Ana Castela agradece fãs pelas mensagens de carinho após participação em novela da GloboReprodução: Instagram/@anacastelacantora
Ana Castela exibe looks para show em navio mas detalhe chama atenção. Reprodução: Instagram
Ana Castela exibe looks para show em navio mas detalhe chama atençãoAna Castela exibe looks para show em navio mas detalhe chama atenção. Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/@anacastelacantora
Ana Castela está aproveitando miniférias na companhia de amigosReprodução: Instagram/@anacastelacantora
Reprodução/Instagram @anacastelacantora
Ana Castela surpreende ao surgir loiraReprodução/Instagram @anacastelacantora

A transformação temporária da boiadera gerou comentários dos fãs: “Se morena já era linda. Agora que tá loira, tá mais linda ainda”, disse um. “Ficou mais mulherão”, destacou outro. Ficou a cara da Virginia”, opinou o terceiro.

Outra mudança de Ana Castela que vem chamando atenção dos admiradores, é a evolução do corpo da cantora sertaneja. Na última quinta-feira (5/3), ela gravou um vídeo nas redes sociais para mostrar o resultado do corpo após um treino na academia.

A cantora, que aderiu ao estilo de vida “fitness“, compartilhou um vídeo em frente ao espelho para exibir os músculos do braço definido.

