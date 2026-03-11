A manhã desta quarta-feira (11/03) foi de “tortas de climão” no café da manhã mais famoso do Brasil. A apresentadora Ana Maria Braga acusou Babu de machismo durante a tradicional entrevista com o eliminado do BBB 26.

O comentário, feito ao vivo, pegou o ator de surpresa e rapidamente se tornou o assunto mais comentado das redes sociais.

Enquanto analisava os embates de Babu dentro da casa, especialmente com as jogadoras femininas, Ana Maria não poupou palavras ao citar a coincidência da semana do Dia Internacional da Mulher. “Você parece não lidar muito bem com o protagonismo feminino, o nome disso é um pouco de machismo”, disparou a apresentadora.

A resposta de Babu

Visivelmente desconfortável, mas mantendo a calma, Babu justificou que suas atitudes faziam parte da estratégia de sobrevivência no reality. Ele ressaltou que o jogo exige confrontos e que o gênero dos adversários não era o foco principal de suas brigas.

“O jogo propõe um embate, certo? Peço desculpas a toda mulher que se sentiu ofendida… mas naquele momento eu estava embatendo com outra competidora que também é especialista em desestabilizar as pessoas”, explicou o ator, referindo-se às suas rivais no confinamento.

Ana Maria Braga e Babu Santana protagonizam momento tenso durante entrevista pós-BBB 26 | Foto: Reprodução/TV Globo

Repercussão na Web

O vídeo do momento viralizou instantaneamente no X (antigo Twitter), dividindo o público:

Apoio à Ana Maria: “Direta e necessária. Alguém precisava tocar nessa ferida”, comentou uma internauta.

Defesa de Babu: Outros usuários apontaram que a apresentadora foi “pesada demais” em um momento de recepção ao eliminado.

A fala de Ana Maria Braga reacende o debate sobre como comportamentos dentro de reality shows são interpretados pela sociedade e o papel dos apresentadores em confrontar os participantes com a realidade fora da casa.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet