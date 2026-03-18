Ana Maria Braga comenta casos de feminicídio e defende prisão perpétua: “40 anos é pouco”

Ana Maria Braga mostrou sua revolta com o aumento de casos de feminicídio no Brasil durante o “Mais Você” desta quarta-feira (18/3) e elogiou a aprovação da prisão perpétua para esse tipo de crime na Itália. A apresentadora comentou os desdobramentos da investigação da morte da soldado Gisele Alves, ocorrida há um mês, e se disse favorável à implementação desse tipo de regime de prisão no Brasil.

“Na Itália, foram 100 casos de feminicídio em 2025; aqui, só em janeiro deste ano, foram 947 novos casos. É um número assustador no Brasil”, iniciou Ana, após o fim da reportagem sobre um novo caso de agressão a mulher que repercutiu nesta semana.

A apresentadora relembrou que, desde outubro do ano passado, o tempo de prisão para quem comete feminicídio varia de 20 a 40 anos: “A verdade é que nenhuma pena devolve a vida da mulher. A Itália endureceu a lei para mandar um recado claro: violência contra a mulher é crime e não pode ser tolerada. Não canso de levantar essa bandeira aqui. Como sociedade, precisamos dar um basta”, enfatizou.

Ana Maria opinou ainda sobre o sistema prisional no Brasil e afirmou acreditar que o regime de prisão perpétua poderia diminuir a incidência desses casos: “40 anos é pouco. Sabe o que acontece? Se o cara é primário, tem bom comportamento, trabalha na cadeia, sai em 8 anos. E eles sabem disso. Se é prisão perpétua, não tem isso, é perpétua, para sempre vai ficar lá, vai mofar lá. Muda a percepção do indivíduo”, desabafou.

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Fonte: Portal Leo Dias