10/03/2026
ContilPop
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais
Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026
O desafio de levar o “pernambucanês” ao Oscar: como traduzir as gírias de ‘O Agente Secreto’
Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio
“O Agente Secreto” chega à Netflix e está entre os mais vistos
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres

Ana Paula chama Babu de covarde durante dinâmica do Sincerão no BBB 26

Discussão ocorreu durante o “Pódio dos Medrosos” e reacendeu rivalidade entre os participantes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Ana Paula Renault e Babu Santana protagonizam novo confronto durante dinâmica do Sincerão no BBB 26.
Ana Paula Renault e Babu Santana protagonizam novo confronto durante dinâmica do Sincerão no BBB 26/ Foto: Globo

A dinâmica do Sincerão no Big Brother Brasil 26 foi marcada por mais um confronto entre Ana Paula Renault e Babu Santana na noite desta segunda-feira (9). Durante a atividade chamada “Pódio dos Medrosos”, a jornalista colocou o ator na primeira posição, com a medalha de “covarde”.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na sequência, Ana Paula indicou Alberto Cowboy em segundo lugar e Solange Couto na terceira posição, atribuindo a medalha de “frouxa”. Ao subir ao pódio, Babu encarou a adversária, o que gerou reação imediata da sister.

“Você está me encarando assim? Você deveria me encarar todos os dias, porque falou que ia me encher o saco todos os dias. Não tenho medo de homem, não. Só porque você está em uma posição mais alta?”, disse Ana Paula durante a discussão. Babu respondeu afirmando que apenas queria olhar nos olhos da jornalista.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Durante a justificativa, Ana Paula relembrou desentendimentos recentes entre os dois dentro da casa. O ator tentou interromper a fala da participante e rebateu as acusações, enquanto a jornalista afirmou que ele teria evitado levar os confrontos adiante.

A rivalidade entre os dois já vinha gerando repercussão fora do programa. Em fevereiro, Babu sugeriu uma estratégia contra Ana Paula e a participante Milena durante conversa com outros brothers, entre eles Jonas Sulzbach e Jordana Morais.

Na ocasião, o ator sugeriu que o grupo evitasse reagir a provocações durante festas e se escondesse debaixo do edredom caso as rivais se aproximassem, para evitar qualquer contato físico. A estratégia dividiu opiniões nas redes sociais e aumentou a repercussão da rivalidade entre os participantes dentro do reality.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.