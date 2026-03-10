Ana Paula chama Babu de covarde durante dinâmica do Sincerão no BBB 26

A dinâmica do Sincerão no Big Brother Brasil 26 foi marcada por mais um confronto entre Ana Paula Renault e Babu Santana na noite desta segunda-feira (9). Durante a atividade chamada “Pódio dos Medrosos”, a jornalista colocou o ator na primeira posição, com a medalha de “covarde”.
Na sequência, Ana Paula indicou Alberto Cowboy em segundo lugar e Solange Couto na terceira posição, atribuindo a medalha de “frouxa”. Ao subir ao pódio, Babu encarou a adversária, o que gerou reação imediata da sister.
“Você está me encarando assim? Você deveria me encarar todos os dias, porque falou que ia me encher o saco todos os dias. Não tenho medo de homem, não. Só porque você está em uma posição mais alta?”, disse Ana Paula durante a discussão. Babu respondeu afirmando que apenas queria olhar nos olhos da jornalista.
Durante a justificativa, Ana Paula relembrou desentendimentos recentes entre os dois dentro da casa. O ator tentou interromper a fala da participante e rebateu as acusações, enquanto a jornalista afirmou que ele teria evitado levar os confrontos adiante.
A rivalidade entre os dois já vinha gerando repercussão fora do programa. Em fevereiro, Babu sugeriu uma estratégia contra Ana Paula e a participante Milena durante conversa com outros brothers, entre eles Jonas Sulzbach e Jordana Morais.
Na ocasião, o ator sugeriu que o grupo evitasse reagir a provocações durante festas e se escondesse debaixo do edredom caso as rivais se aproximassem, para evitar qualquer contato físico. A estratégia dividiu opiniões nas redes sociais e aumentou a repercussão da rivalidade entre os participantes dentro do reality.
Veja o vídeo: