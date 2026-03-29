29/03/2026
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Ana Paula vence prova e é Líder pela segunda vez no BBB 26

Sister vence disputa ao vivo e dita o ritmo da votação desta semana no BBB 26

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Ana Paula vence prova e é Líder pela segunda vez no BBB 26
Tadeu Schmidt consagrou Ana Paula como líder após ela atingir a maior pontuação na roda da segunda etapa./ Foto: Globo

A “era Renault” continua com força total no Big Brother Brasil 26. Em uma prova realizada em duas etapas durante o programa ao vivo deste domingo (29), Ana Paula Renault desbancou seus adversários e conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva. A vitória isola a participante no topo da pirâmide do jogo e acirra os ânimos entre os grupos que tentavam derrubar o seu reinado.

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A disputa começou com um teste de agilidade. Na primeira etapa, os participantes precisavam encaçapar uma bola em um circuito montado no Provódromo. Apenas os seis primeiros garantiram a vaga na final: Ana Paula Renault, Gabriela, Chaiany, Solange Couto, Leandro Boneco e o dançarino Juliano Floss.

A Decisão na Roda

Na segunda e decisiva etapa, os classificados enfrentaram um desafio de sorte e pontuação. Cada jogador precisava girar uma roda para acumular pontos. Com um desempenho certeiro, Ana Paula superou os colegas e foi consagrada por Tadeu Schmidt como a grande vencedora da noite.

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Com o colar do Líder novamente no pescoço, Ana Paula agora enfrenta o desafio de indicar um novo nome ao paredão, enquanto seus aliados celebram a manutenção do poder. A liderança consecutiva é um feito raro e coloca a jornalista em uma posição estratégica privilegiada para as próximas movimentações da casa.

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