Análise: Diesel mais caro e ameaça de greve de caminhoneiros acendem alerta para Lula

A combinação entre alta do diesel e ameaça de paralisação de caminhoneiros volta a colocar pressão sobre o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um momento sensível do ciclo eleitoral. Com o preço dos combustíveis no centro do debate, o tema ganha peso não apenas econômico, mas também político, com potencial de influenciar a percepção do eleitorado às vésperas das eleições de 2026.

A escalada recente está ligada à disparada das cotações internacionais do petróleo, impulsionadas pela guerra no Irã. No Brasil, o movimento já levou a reajustes nas refinarias e frustrou parte do efeito das medidas adotadas pelo governo, como a zeragem de PIS/Cofins e a concessão de subsídios ao diesel.

O impacto do diesel vai além do setor de transporte. O combustível é um insumo-chave para a logística e, quando encarece, pressiona fretes, alimentos e serviços. Esse efeito em cadeia tende a chegar rapidamente ao consumidor e, historicamente, se traduz em desgaste político para o governo de plantão.

Leia também Juros futuros passam a subir com especulações sobre possível greve de caminhoneiros Ainda que não haja uma data definida nem clareza sobre a real adesão da categoria, os agentes do mercado reagiram negativamente à possibilidade

No cenário atual, o risco é amplificado pela mobilização dos caminhoneiros, que já discutem uma paralisação nacional. A categoria argumenta que o aumento promovido pela Petrobras anulou o alívio prometido pelo pacote federal, reforçando a percepção de ineficácia das medidas.

Precedente

O histórico recente serve de alerta. Durante a crise provocada pela greve dos caminhoneiros em 2018, o governo Michel Temer sofreu forte deterioração na avaliação popular. Após a paralisação, pesquisas do Datafolha mostraram aprovação em torno de 3% e reprovação acima de 82%, em meio a desabastecimento e aumento generalizado de preços.

Embora o contexto atual seja diferente, o episódio evidencia o potencial de impacto de crises envolvendo combustíveis e logística sobre a imagem do governo.

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Para Lula, o desafio vai além da gestão econômica. A oposição tende a explorar o tema como símbolo de falha na condução da política de preços, especialmente em um cenário de polarização com o campo bolsonarista.

A presença de um nome competitivo desse grupo, como o senador Flávio Bolsonaro (PL), reforça o peso político do tema. Com disputas acirradas em pesquisas recentes, movimentos que afetem diretamente o custo de vida podem ter efeito imediato na dinâmica eleitoral.

O governo federal tem buscado dividir o ônus da alta com Estados, Petrobras e agentes da cadeia de distribuição. Ainda assim, do ponto de vista do eleitor, a responsabilização tende a se concentrar em quem ocupa o Planalto.

Essa distância entre a explicação técnica e a percepção prática — expressa no preço na bomba — costuma dificultar a construção de uma narrativa favorável ao governo.

Caminhoneiros no centro da pressão

A categoria mantém capacidade de mobilização relevante e já demonstrou, em outros momentos, influência no debate político. Uma eventual paralisação amplia o risco de desabastecimento, pressiona a inflação e pode acelerar o desgaste da gestão federal.

Além disso, há impacto direto sobre um grupo que teve papel ativo em ciclos eleitorais recentes e que pode reforçar o campo adversário.

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O impacto político do episódio dependerá da evolução de três fatores: a trajetória do preço internacional do petróleo, a capacidade do governo de conter ou evitar a paralisação e a efetividade das medidas para reduzir o custo ao consumidor.

Se a crise se prolongar, tende a pressionar a aprovação de Lula e influenciar o ambiente eleitoral. Caso seja contida rapidamente, o efeito pode ser limitado — mas ainda reforça o papel central dos combustíveis como variável-chave na disputa de 2026.