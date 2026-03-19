André Lamoglia rasga elogios à relação com Jade Picon: “Um sempre ajudando o outro”

Os atores assumiram o relacionamento publicamente em dezembro do ano passado

Katharine Alves

19/03/2026 às 11:46

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Jade Picon e André Lamoglia (Foto: Amanda Melo)

André Lamoglia prestigiou o Golden Globes Tribute Gala Brazil, realizado no Copacabana Palace, nesta quarta (18/3), e abriu o coração ao falar do relacionamento com Jade Picon. O ator ressaltou o sentimento de felicidade no namoro com a influenciadora e comentou a troca profissional que existe na relação, já que Jade também é atriz.

“Casalzão é isso, é o casal que está feliz, é o casal que se ama, que se sente bem, que se respeita. Então, a gente parte muito desse princípio. Estamos superfelizes e é isso”, avaliou ele em entrevista ao Gshow.

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Abrir em tela cheia Jade Picon e André LamogliaReprodução/Instagram @jadepicon Jade Picon e André LamogliaReprodução/Instagram @casaneuronha Jade Picon e André LamogliaReprodução/Instagram: @jadepicon e @andrelamoglia

André Lamoglia e Jade PiconReprodução Jade Picon e André LamogliaFoto: Amanda Melo

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Ao rasgar elogios à namorada, André comentou: “Trocamos muito, eu aprendo muito com ela também. É uma menina superdedicada, o que ela se propõe a fazer, ela vai, estuda, se dedica ao máximo, é supertrabalhadora”.

O ator, que já constituiu uma carreira internacional, ainda comentou que troca figurinhas profissionais com a amada, que iniciou uma carreira como atriz após o “BBB22”. “Também aprendo muito, o que posso falar para ela, a gente troca sim, um sempre ajudando o outro”, completou.

Jade Picon e André Lamoglia assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado, com publicações nas redes sociais. O romance entre os dois, porém, já era especulado pelos fãs há alguns meses, após diversas aparições públicas.

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Tags:André Lamoglia, Jade Picon

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Fonte: Portal Leo Dias