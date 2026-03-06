A sempre polêmica influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, que acabou de se casar com o empresário musical Flávio Giglioli, fez uma revelação chocante em entrevista ao Que Mais? Podcast, ao contar com quantos homens já transou na vida.

Apesar de ter contado que já transou com mais de mil homens, Urach falou que o começo de sua vida sexual foi traumatizante, já que contou que foi vítima de abuso quando ainda era criança.

“Eu sempre sonhei em perder a virgindade. E eu fui estuprada quando criança, não tive essa oportunidade de perder a virgindade. Fui vítima do abuso. E aí, quando eu pensei nesse casamento, o quão bom estava me fazendo, o quanto eu estava feliz”, disse.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Andressa Urach tratando casamento como recomeço

Andressa Urach está tratando o matrimônio com Flávio Giglioli como o recomeço de sua vida e deixando todo o passado para trás.

“E para também, na minha mente, apagar esse passado, apagar esses mil, dois mil homens, talvez, aos quais eu fiquei nesse decorrer da minha vida, foi uma forma simbólica, mas que pra mim tinha uma importância”, completou.

Leia mais no BacciNotícias:

Andressa diz que queria desfilar ‘peladona’ e revela valor impressionante de fantasia

Exclusivo: Andressa Urach aconselha Virginia sobre o Carnaval

Andressa Urach revela internação após problema de saúde: ‘existem dias em que a conta chega’

O post Andressa Urach revela com quantos homens já transou na vida; saiba quantos apareceu primeiro em Bacci Noticias.