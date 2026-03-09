Angélica celebra 21 anos do primogênito e ganha surpresa com primeiro pedaço de bolo

Joaquim, filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, completou 21 anos neste domingo (8/3). Nas redes sociais, a influenciadora mostrou como foi a comemoração do primogênito e contou que foi a escolhida para receber o primeiro pedaço de bolo do filho. Os apresentadores também são pais de Benício, de 18 anos, e Eva, de 13.

“Aquele primeiro pedaço do bolo que eu não esperava”, brincou Angélica ao compartilhar a foto do momento especial nas redes sociais.

O aniversário do herdeiro dos artistas contou com a presença de outras famosas: as atrizes Carolina Dieckmann, Grazi Massafera e Fiorella Mattheis. Nesse Dia da Mulher, o aniversariante estava rodeado de amor e energia feminina: “Te amo, filho!”, disse Angélica em outro post.

Mais cedo, Angélica usou as redes sociais para homenagear o herdeiro: “Parabéns, meu filho Joaquim! 21 anos e eu só consigo sentir um orgulho imenso do homem que você é. Te amo muito. Tenho tanto orgulho da sua doçura perante a vida, da sua honestidade, da sua sensibilidade e do seu coração tão bonito. Ver quem você se tornou me traz uma sensação profunda de missão cumprida. Saiba que eu estou aqui sempre para você, tá? Em todos os momentos. Te amo além do infinito. Que Deus te abençoe, te proteja e ilumine sempre o seu caminho”, declarou.

Huck também destacou o aniversário de Joaquim na web. “21 anos, meu filho. Aquele bebê que chegou para mudar tudo para sempre. O menino doce, divertido, parceiro de todas as horas, que se tornou um homem íntegro, de cabeça boa, gente fina, amigo dos amigos, fiel ao que sente e ao que acredita, curioso, inquieto, empreendedor. Ser seu pai é um orgulho imenso. Ser seu amigo é uma conquista do tamanho da vida. Como sua mãe escreveu tão bem hoje: você nos traz a sensação de missão cumprida. Joaquim, te amo ao infinito e além. Juntos pela vida toda”, falou o apresentador.