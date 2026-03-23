Angelim sai em defesa de Jorge Viana ao Senado: ‘É tempo de esperança’

Jorge decidiu entrar na disputa ainda na semana passada, após uma conversa com o presidente Lula

Jorge Viana e Angelim/Foto: Redes sociais
Jorge Viana e Angelim/Foto: Redes sociais

O ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim (PT), saiu em defesa, nesta segunda-feira (23), da pré-candidatura do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana (PT), ao Senado.

Jorge decidiu entrar na disputa ainda na semana passada, após uma conversa com o presidente Lula.

Angelim afirmou, em seu perfil nas redes sociais, ao publicar uma foto com Jorge, que a pré-candidatura do correligionário representa esperança para o Acre.

“A candidatura de @jorgevianaacre ao Senado representa esperança e compromisso com a boa política. Aquela que coloca as pessoas no centro das decisões e promove o desenvolvimento sustentável do Acre. Com experiência como prefeito, governador e senador, ampliada por sua liderança à frente da Apex-Brasil, Jorge reúne preparo, diálogo e visão para defender o Acre e gerar, mais uma vez, oportunidades para sua população”, pontuou.

“É a escolha de quem acredita em desenvolvimento com responsabilidade e resultados. O Acre precisa de quem conhece, participou e participa da sua história, de quem acredita no seu futuro”, acrescentou.

O ex-prefeito disse que Jorge “sabe fazer”.

“Jorge Viana já mostrou que sabe fazer e pode voltar a fazer ainda mais pelo Acre no Senado. É tempo de esperança. É tempo de cuidar das pessoas”, concluiu.

