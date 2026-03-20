20/03/2026
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Animador de festas infantis condenado por pedofilia é preso pela Polícia Civil

Veja como o animador de festas infantis usava jogos online para atrair crianças antes de ser preso

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da 16ª DP (Barra da Tijuca), prendeu nesta quinta-feira (19/03) um homem que trabalhava como animador de festas infantis, mesmo sendo condenado pelo crime de pedofilia.
PMSC/Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da 16ª DP (Barra da Tijuca), prendeu nesta quinta-feira (19/03) um homem que trabalhava como animador de festas infantis, mesmo sendo condenado pelo crime de pedofilia.

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O criminoso foi capturado na casa de sua mãe, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após um intenso trabalho de inteligência e monitoramento.

O que mais assusta as autoridades e familiares é que, apesar de uma condenação em 2024 a mais de 4 anos de prisão, o homem continuava oferecendo seus serviços em redes sociais e participando ativamente de eventos com crianças.

Com informações do Metrópoles.

Isca em Jogos Online e Mensagens

As investigações que levaram à sua condenação revelaram que, em 2020, o criminoso utilizava aplicativos de mensagens e plataformas de jogos online para atrair as vítimas. Após ganhar a confiança dos menores, ele realizava chamadas de vídeo onde exibia partes íntimas e praticava abusos virtuais.

Um dos casos mais chocantes envolve uma criança de apenas nove anos, moradora de São Paulo, que foi alvo das abordagens virtuais do animador.

Abuso de Confiança

Para os investigadores, a profissão de animador infantil era um fator agravante, pois permitia que o criminoso explorasse a confiança depositada pelos pais. Ele chegou a ser preso em 2021 em São Paulo, mas obteve o direito de responder em liberdade, período em que voltou a atuar em festas no Rio de Janeiro.

A prisão preventiva foi efetuada para garantir que ele cumpra a pena imposta pela justiça e pare de representar um risco imediato à integridade física e psicológica de menores em eventos sociais.

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