20/03/2026
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Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro

Anitta reage à exposição de mensagens da PF e nega qualquer envolvimento em irregularidades com o Banco Master

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Após a repercussão de mensagens interceptadas pela Polícia Federal envolvendo o nome de Anitta e do banqueiro Daniel Vorcaro preso desde o início de março na Operação Compliance Zero, a cantora decidiu quebrar o silêncio.
Instagram/Reprodução

Após a repercussão de mensagens interceptadas pela Polícia Federal envolvendo o nome de Anitta e do banqueiro Daniel Vorcaro preso desde o início de março na Operação Compliance Zero, a cantora decidiu quebrar o silêncio.

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Através de sua assessoria de imprensa, a “Poderosa” explicou as circunstâncias do encontro ocorrido em setembro de 2024.

Na nota enviada à coluna Fábia Oliveira, a equipe da artista reforça que a reunião teve cunho estritamente profissional e faz parte da rotina de Anitta como gestora de seus próprios negócios.

Leia a nota oficial na íntegra:

“Anitta, como empresária de sua própria carreira, sempre fez questão de participar diretamente e efetivamente das reuniões de negociação com os representantes de marcas interessados em tê-la como garota propaganda. Com o Will Bank, após o encontro, a contratação não seguiu adiante.”

Entenda o envolvimento

Com informações do Metrópoles.

O nome de Anitta surgiu em diálogos obtidos pela PF no celular de Vorcaro. Nas mensagens, o banqueiro relatava à sua então namorada, Martha Graeff, que mediaria uma reunião entre a cantora, seu irmão Renan Machado e quatro sócios de um “negócio de bet” (apostas esportivas).

Sem investigações contra a cantora

Apesar da citação nas mensagens que basearam a terceira fase da operação policial, as autoridades reiteram que não há qualquer informação de que Anitta seja investigada ou tenha envolvimento direto com as irregularidades apontadas no caso Master.

A defesa da cantora pontua que, como uma das maiores vitrines publicitárias do país, é natural que ela participe de reuniões com diversos setores do mercado financeiro e de entretenimento.

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