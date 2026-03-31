31/03/2026
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Ao lado de Alan Rick, empresário do setor de turismo se filia ao Republicanos

Rizo é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre (ABAV/AC)

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Rizo Araújo se filia ao Republicanos
Rizo Araújo se filia ao Republicanos/Foto: Reprodução

O empresário do setor de turismo no Acre, Rizo Araújo, oficializou sua filiação ao Republicanos, em ato realizado com a presença do senador Alan Rick. Rizo chega ao partido como pré-candidato a deputado federal.

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Rizo é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre (ABAV/AC) e do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco (Comtur). Rizo também foi presidente do Conselho Estadual de Turismo entre 2019 e 2024. É formado em Administração e Direito e atua há anos na defesa do fortalecimento do turismo.

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“A decisão não foi por conveniência nem por oportunidade. Foi por propósito. Eu acredito em um Acre que possa crescer, atrair investimentos, fortalecer o turismo e gerar oportunidades para o seu povo. O turismo é uma das grandes vocações do nosso estado e precisa de ambiente favorável, planejamento e investimento. Acredito que, com Alan Rick liderando esse processo, podemos criar as condições necessárias para transformar esse potencial em desenvolvimento real”, destacou.

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