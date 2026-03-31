Ao lado de Alan Rick, empresário do setor de turismo se filia ao Republicanos

O empresário do setor de turismo no Acre, Rizo Araújo, oficializou sua filiação ao Republicanos, em ato realizado com a presença do senador Alan Rick. Rizo chega ao partido como pré-candidato a deputado federal.

Rizo é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre (ABAV/AC) e do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco (Comtur). Rizo também foi presidente do Conselho Estadual de Turismo entre 2019 e 2024. É formado em Administração e Direito e atua há anos na defesa do fortalecimento do turismo.

LEIA TAMBÉM: Alan Rick assume liderança da bancada do Republicanos no Senado

“A decisão não foi por conveniência nem por oportunidade. Foi por propósito. Eu acredito em um Acre que possa crescer, atrair investimentos, fortalecer o turismo e gerar oportunidades para o seu povo. O turismo é uma das grandes vocações do nosso estado e precisa de ambiente favorável, planejamento e investimento. Acredito que, com Alan Rick liderando esse processo, podemos criar as condições necessárias para transformar esse potencial em desenvolvimento real”, destacou.