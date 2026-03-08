09/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

Aos 83 anos, Neusa Borges participa da encenação da Paixão de Cristo no Piauí

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
aos-83-anos,-neusa-borges-participa-da-encenacao-da-paixao-de-cristo-no-piaui

Neusa Borges, de 83 anos, participa neste ano da tradicional encenação da Paixão de Cristo de Floriano, no Piauí, no papel de Herodíades, marcando sua volta ao teatro após três décadas afastada dos palcos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O evento acontecerá nos dias 3 e 4 de abril, às 20h, na Cidade Cenográfica, o segundo maior teatro a céu aberto do país, com entrada gratuita.

Com quase 70 anos de carreira e mais de 100 personagens interpretados em novelas, minisséries, seriados, especiais, filmes e espetáculos, sua última peça havia sido em 1995, no espetáculo “Alô? Madame!”.

A atriz relembra sua ligação com a fé e a tradição católica:

“Fui criada no catolicismo. Desde criança participei das procissões. Então, participar da Paixão de Cristo é algo fantástico…”.

A produção de 2026 também conta com Miguel Rômulo, Rodrigo Silva, Eriberto Leão, Silvia Pfeifer e Felipe Roque.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.