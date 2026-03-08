Aos 83 anos, Neusa Borges participa da encenação da Paixão de Cristo no Piauí

Neusa Borges, de 83 anos, participa neste ano da tradicional encenação da Paixão de Cristo de Floriano, no Piauí, no papel de Herodíades, marcando sua volta ao teatro após três décadas afastada dos palcos.

O evento acontecerá nos dias 3 e 4 de abril, às 20h, na Cidade Cenográfica, o segundo maior teatro a céu aberto do país, com entrada gratuita.

Com quase 70 anos de carreira e mais de 100 personagens interpretados em novelas, minisséries, seriados, especiais, filmes e espetáculos, sua última peça havia sido em 1995, no espetáculo “Alô? Madame!”.

A atriz relembra sua ligação com a fé e a tradição católica:

“Fui criada no catolicismo. Desde criança participei das procissões. Então, participar da Paixão de Cristo é algo fantástico…”.

A produção de 2026 também conta com Miguel Rômulo, Rodrigo Silva, Eriberto Leão, Silvia Pfeifer e Felipe Roque.