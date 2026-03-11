11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Após adiar viagem, Virginia embarca rumo a Madri para reencontrar Vini Jr.

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-adiar-viagem,-virginia-embarca-rumo-a-madri-para-reencontrar-vini-jr.

A influenciadora Virginia Fonseca já está a caminho de Madri, na Espanha, para reencontrar o namorado, Vini Jr. Em suas redes sociais, ela compartilhou o início da viagem até a Europa, no final da noite desta terça-feira (10/3). Ela embarcou após adiar a ida, anteriormente prevista para segunda-feira (9/3), após os três filhos ficarem doentes.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Já estou no avião, vou me despedir de vocês. Chegando em Madri, volto a falar com vocês. Que Deus nos acompanhe”, disse a loira, que saiu de Goiânia (GO) para São Paulo, onde embarcou para o trajeto transcontinental.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução TikTok @vinijr
Jogador Vini Jr. publicou novas fotos ao lado da namorada, a influenciadora Virginia FonsecaCrédito: Reprodução TikTok @vinijr
Foto/TikTok
Virginia brinca sobre namoro com Vini Jr.Foto/TikTok
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Reprodução: Portal LeoDias
Virginia Fonseca em Paris ao portal LeoDiasReprodução: Portal LeoDias

Leia Também

Wagner Moura e “O Agente Secreto” vencem duas categorias no “Satellite Awards 2026”
Cultura

Wagner Moura e “O Agente Secreto” vencem duas categorias no “Satellite Awards 2026”

Traição, briga e medida protetiva: ex-marido de Apoline escancara motivo do término
Famosos

Traição, briga e medida protetiva: ex-marido de Apoline escancara motivo do término

Moraes encerra investigação contra Elon Musk no STF após parecer da PGR
Política

Moraes encerra investigação contra Elon Musk no STF após parecer da PGR

Na última ida à Europa, há cerca de uma semana ela ficou na casa de Vini Jr., na Espanha, e depois seguiu para Paris, na França, onde participou da Semana de Moda e acompanhou o desfile da Balenciaga. Virginia retornou ao Brasil para cumprir com a agenda profissional, em Florianópolis (SC), e depois seguiu para Goiânia para ficar com os filhos.

A volta à capital espanhola estava prevista para segunda (9/3), mas foi adiada pelo estado de saúde dos filhos. Em suas redes, a influenciadora afirmou que Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ficaram doentes ao mesmo tempo. Cada um dos herdeiros apresentou sintomas distintos, e ela os encaminhou para uma consulta médica, que não teve um diagnóstico definido.

“E eu ia hoje para Madri, né? Mas não vou mais. Desmarquei e vamos ver. Tomara que as crianças fiquem bem logo com remédio, tomara que não seja nada. Tomara que amanhã já acorde melhor, sabe? Orar, se Deus quiser, vai ser assim”, disse Virginia.

Agora, as crianças ficarão com o pai, Zé Felipe, enquanto ela irá reencontrar o namorado. Vini Jr. entra em campo às 17h (no horário de Brasília) contra o Manchester City em duelo válido pela oitavas de final da Champions League. A expectativa é que Virginia vá ao Santiago Bernabeu para assistir ao confronto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.