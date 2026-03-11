Após adiar viagem, Virginia embarca rumo a Madri para reencontrar Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca já está a caminho de Madri, na Espanha, para reencontrar o namorado, Vini Jr. Em suas redes sociais, ela compartilhou o início da viagem até a Europa, no final da noite desta terça-feira (10/3). Ela embarcou após adiar a ida, anteriormente prevista para segunda-feira (9/3), após os três filhos ficarem doentes.
“Já estou no avião, vou me despedir de vocês. Chegando em Madri, volto a falar com vocês. Que Deus nos acompanhe”, disse a loira, que saiu de Goiânia (GO) para São Paulo, onde embarcou para o trajeto transcontinental.
Veja as fotos
Na última ida à Europa, há cerca de uma semana ela ficou na casa de Vini Jr., na Espanha, e depois seguiu para Paris, na França, onde participou da Semana de Moda e acompanhou o desfile da Balenciaga. Virginia retornou ao Brasil para cumprir com a agenda profissional, em Florianópolis (SC), e depois seguiu para Goiânia para ficar com os filhos.
A volta à capital espanhola estava prevista para segunda (9/3), mas foi adiada pelo estado de saúde dos filhos. Em suas redes, a influenciadora afirmou que Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ficaram doentes ao mesmo tempo. Cada um dos herdeiros apresentou sintomas distintos, e ela os encaminhou para uma consulta médica, que não teve um diagnóstico definido.
“E eu ia hoje para Madri, né? Mas não vou mais. Desmarquei e vamos ver. Tomara que as crianças fiquem bem logo com remédio, tomara que não seja nada. Tomara que amanhã já acorde melhor, sabe? Orar, se Deus quiser, vai ser assim”, disse Virginia.
Agora, as crianças ficarão com o pai, Zé Felipe, enquanto ela irá reencontrar o namorado. Vini Jr. entra em campo às 17h (no horário de Brasília) contra o Manchester City em duelo válido pela oitavas de final da Champions League. A expectativa é que Virginia vá ao Santiago Bernabeu para assistir ao confronto.