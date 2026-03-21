Após anos fechada, Governo reinaugura Biblioteca da Floresta nesta segunda

O governo do Acre divulgou o convite da reinauguração da Biblioteca da Floresta, que ficou cerca de cinco anos fechada em Rio Branco. O governo, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (Fem), vai entregar a estrutura no dia 23 de março.

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A cerimônia de entrega será às 16h e, além da biblioteca, também será realizada a inauguração do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC). A obra foi de responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas. O projeto alcançou todos os espaços da biblioteca, com serviços de pintura, melhorias estruturais, modernização das instalações elétricas e aperfeiçoamento do sistema de climatização.

Em 2022, o espaço chegou a ser atingido por um incêndio. O espaço foi inaugurado em 2007, e, à época, era referência em assuntos ambientais da Amazônia, por conter obras e espaços que valorizavam a cultura acreana, desde os povos originários até o movimento seringalista liderado por Chico Mendes.